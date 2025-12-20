EEUU estudia cerrar la entrada a los barcos españoles por haber negado escalas de barcos con armas para Israel

La tensión entre Estados Unidos y España aumenta tras el último comunicado de la Comisión Marítima Federal. El organismo estadounidense ha confirmado este viernes que continúa investigando las prácticas portuarias del Gobierno español, al considerar que podrían estar perjudicando al comercio exterior de EE. UU. Como resultado de esa investigación, Washington no descarta adoptar represalias contra el tráfico marítimo español.

Según la Comisión Marítima Federal, España mantiene vigente una política que veta el acceso a sus puertos a determinados buques que transportan mercancías con destino o procedencia de Israel. Esta decisión, de acuerdo con la información recopilada por la Comisión, afectó de forma directa al menos a tres barcos con bandera estadounidense en noviembre de 2024, algunos de ellos operados bajo el Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos.

En su comunicado, la Comisión advierte de que, con los datos disponibles hasta el momento, las leyes o regulaciones aplicadas por España podrían estar creando condiciones desfavorables para el transporte marítimo estadounidense. Por ese motivo, estudia posibles “acciones correctivas” para responder a la situación.

Entre las medidas que se barajan figuran la imposición de limitaciones de carga, la negativa de acceso a puertos estadounidenses a buques que operen bajo bandera española y multas de hasta 2 millones de euros por viaje, una cantidad ajustada por inflación que podría suponer un duro golpe para las navieras afectadas.

Este aviso llega en un contexto de creciente proteccionismo por parte de Washington. El presidente Donald Trump ha vuelto a defender públicamente su política arancelaria, asegurando que, pese a la imposición de tasas comerciales, la subida de precios en Estados Unidos es la más baja de los últimos cuatro años, aunque sus cálculos excluyen alimentos y energía.

Por ahora, la Comisión Marítima Federal insiste en que no se ha tomado ninguna decisión definitiva y que evaluará cuidadosamente todas las pruebas antes de actuar. Mientras tanto, la amenaza de sanciones planea sobre España y añade un nuevo foco de fricción en las relaciones comerciales transatlánticas.

