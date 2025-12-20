La Fontana di Trevi será de pago: costará dos euros a partir de febrero

Visitar la Fontana de Trevi, el segundo monumento más visitado de Roma, dejará de ser gratuito. A partir de febrero, el Ayuntamiento de Roma comenzará a cobrar una entrada general de dos euros. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualteri.

Este monumento va a implantar el pago con el objetivo de regular la afluencia masiva de visitantes. El acceso sujeto al pago estará vigente entre las 9:00 horas de la mañana y las 22:00. Por tanto, durante la noche y las primeras horas de la mañana no será necesario abonar la entrada.

Pese a implementar entradas para visitar la Fontana, Gualteri ha señalado que "es importante aclarar que la Fontana es visible gratuitamente para todos" y detalla que solo hablan del "acceso a la zona justo delante de la fuente".

Concretamente, se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, que podrán acceder de forma gratuita. Además, el acceso continuará siendo gratuito para los niños de 5 o menos años, para los discapacitados y un acompañante y para los titulares de la MIC Card, la tarjeta cultural del ayuntamiento de Roma que permite acceder a los museos de la ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.