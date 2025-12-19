Putin acusa a la Unión Europea de "atraco" por la congelación de activos rusos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este viernes de que el "atraco" de la UE a sus activos congelados no sólo dañará la imagen de Europa sino que también puede desestabilizar el sistema financiero mundial.

Putin ha indicado que la maniobra de la UE para quedarse con los fondos rusos congelados para entregárselos a Ucrania va más allá de un robo, ya que eso "es una sustracción secreta de una propiedad" y en este caso "lo hacen abiertamente". "Esto es un atraco", ha asegurado en su rueda de prensa anual. "Además de pérdidas de imagen, puede conllevar pérdidas directas con los fundamentos del actual orden financiero", ha advertido el líder ruso, que ha informado de que acudirán a los tribunales a defender sus intereses.

De esta manera, el presidente ruso ha afirmado que ya son muchos los países, "en primer lugar los productores de petróleo", que temen por la integridad de las reservas de oro y divisas depositadas en bancos de la eurozona. "Viendo lo que está pasando, ya surgen las sospechas y las dudas", ha declarado.

Respecto a Europa, afirma que "las consecuencias pueden ser graves para los ladrones".

Activos rusos congelados

La UE y el G7 han confiscado activos rusos de unos 300.000 millones de euros desde que empezó esta fase de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, de los cuales alrededor de 200.000 millones se encuentran en Europa.

Frente a esta situación, Putin ha afirmado nuevamente que están dispuestos a negociar una solución pacífica de la guerra siempre y cuando se tengan en cuenta "las causas profundas del conflicto", una premisa en la que el Kremlin ha insistido para justificar su invasión de hace ya casi cuatro años.

Putin sostiene que Ucrania no está preparada para afrontar la cuestión territorial y lamenta que, aún reconociendo cierta predisposición en algunos momento, la otra parte se oponga a poner fin a la guerra de manera pacífica a pesar de que cuenta con cada vez menos capacidad militar.

"El enemigo ha sufrido pérdidas muy graves en sus reservas estratégicas, prácticamente no le queda ninguna" y esto "debería animar al régimen ucraniano a resolver todos sus problemas y poner fin a este conflicto por medios pacíficos", ha valorado el presidente ruso, según recogen agencias estatales de noticias y Europa Press.

"Nos gustaría mucho también vivir en condiciones de paz y sin conflictos militares el próximo año", ha afirmado Putin, que también ha dedicado unas palabras de agradecimiento para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los "esfuerzos sinceros" que vienen desempeñando para lograr este objetivo.

Putin también ha destacado que recibieron con satisfacción gran parte de las propuestas que la parte estadounidense propuso durante la cumbre de agosto en Anchorage, Alaska. "Para nosotros serían decisiones difíciles, pero estábamos de acuerdo con los compromisos que se nos proponían", ha asegurado.

Además, ha afirmado que ahora todo depende de Ucrania y sus socios. "La pelota está por completo en el tejado" de Occidente, en especial sobre el de los "cabecillas del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", ha afirmado.

