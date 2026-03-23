Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

DROGAS

Encuentran fentanilo en el embalaje de varias muñecas Barbie

Las autoridades estadounidenses han abierto una investigación después de que se encontrara fentanilo en el embalaje de varias muñecas Barbie.

La mu&ntilde;eca 'Barbie'

La muñeca 'Barbie'agencias

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Las autoridades estadounidenses hallaron fentanilo en el embalaje de cinco muñecas Barbie que estaban a la venta en una tienda de descuentos de la ciudad de Independence, en el estado de Misuri. El hallazgo se produjo después de que personal de seguridad del establecimiento alertara a la Policía al detectar una sustancia en polvo sospechosa en una de las cajas.

Según informó el Departamento de Policía de Independence en un comunicado, el aviso se produjo el sábado por la mañana en la tienda Cargo Largo, cuando empleados del local encontraron restos de un polvo desconocido en el interior del embalaje de una muñeca. Tras analizar la sustancia, los agentes determinaron que se trataba de fentanilo y comenzaron de inmediato una investigación para localizar todos los productos que pudieran estar afectados.

En un primer momento, la Policía indicó que cinco unidades contenían fentanilo y que cuatro ya habían sido localizadas. Posteriormente, en una actualización, confirmó que el quinto paquete también fue asegurado y se encuentra bajo custodia policial.

Las autoridades precisaron que las muñecas no estaban contaminadas, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje. Además, señalaron que nadie resultó intoxicado y que, por el momento, no hay indicios de que existan más paquetes afectados en otros comercios. La investigación sigue abierta para determinar cómo llegó la sustancia al interior de las cajas.

Este opioide es el principal responsable de las muertes por sobredosis en el país, ya que cantidades muy pequeñas pueden resultar mortales, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias. No obstante, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2025 se registró una caída cercana al 17% en los fallecimientos por sobredosis respecto al año anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El experto en energía Jorge Morales explica el aumento de la tensión por el petróleo: "De 138 barcos hemos pasado a cinco"

Crece la tensión por el petróleo y Ormuz: “De 138 barcos hemos pasado a cinco”

Publicidad

Mundo

Michael Waltz

EEUU alerta de misiles iraníes capaces de alcanzar Europa

La muñeca 'Barbie'

Encuentran fentanilo en el embalaje de varias muñecas Barbie

Donald Trump

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Donald Trump ordena paralizar durante 5 días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes

Jessi Pierce
Minnesota

Muere la periodista Jessi Pierce y sus tres hijos tras un incendio en su casa

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el accidente de un avión este lunes, en Putumayo
COLOMBIA

Al menos 48 rescatados tras el accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

HANDOUT - 04 March 2026, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto prior to their meeting at the Kremlin. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full04/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Posible espionaje

Hungría habría filtrado a Rusia información confidencial de las reuniones del Consejo Europeo

Hungría estaría pasando información confidencial a Rusia a través del ministro de Exteriores de Hungría al ministro de Exteriores de Rusia.

Audios de la torre de control
ACCIDENTE

"Deténgase ahí, por favor. Alto": los audios de la torre de control en el accidente de avión en LaGuardia

Los audios entre la torre de control y la pista se han convertido en una de las claves de la investigación del accidente de un avión de Air Canada en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, donde la aeronave chocó al aterrizar con un camión de bomberos.

E dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

Muere el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años tras un cáncer

Ministerio de Salud Perú.

9 muertos y 15 heridos al despeñarse un minibús en una colina de Los Andes peruanos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, saluda a su llegada a la residencia del primer ministro británico, el 17 de marzo de 2026.

Rutte vuelve a elogiar la "crucial ofensiva de EEUU en Irán" a pesar de las críticas de la mayoría de los aliados

Publicidad