Encuentran fentanilo en el embalaje de varias muñecas Barbie

Las autoridades estadounidenses hallaron fentanilo en el embalaje de cinco muñecas Barbie que estaban a la venta en una tienda de descuentos de la ciudad de Independence, en el estado de Misuri. El hallazgo se produjo después de que personal de seguridad del establecimiento alertara a la Policía al detectar una sustancia en polvo sospechosa en una de las cajas.

Según informó el Departamento de Policía de Independence en un comunicado, el aviso se produjo el sábado por la mañana en la tienda Cargo Largo, cuando empleados del local encontraron restos de un polvo desconocido en el interior del embalaje de una muñeca. Tras analizar la sustancia, los agentes determinaron que se trataba de fentanilo y comenzaron de inmediato una investigación para localizar todos los productos que pudieran estar afectados.

En un primer momento, la Policía indicó que cinco unidades contenían fentanilo y que cuatro ya habían sido localizadas. Posteriormente, en una actualización, confirmó que el quinto paquete también fue asegurado y se encuentra bajo custodia policial.

Las autoridades precisaron que las muñecas no estaban contaminadas, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje. Además, señalaron que nadie resultó intoxicado y que, por el momento, no hay indicios de que existan más paquetes afectados en otros comercios. La investigación sigue abierta para determinar cómo llegó la sustancia al interior de las cajas.

Este opioide es el principal responsable de las muertes por sobredosis en el país, ya que cantidades muy pequeñas pueden resultar mortales, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias. No obstante, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2025 se registró una caída cercana al 17% en los fallecimientos por sobredosis respecto al año anterior.

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