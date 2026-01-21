¿Adictos al fentanilo? Los groenlandeses responden a Trump con memes en redes sociales

Los groenlandeses están dejando claro que no quieren pertenecer a Estados Unidos con vídeos en sus redes sociales en los que ironizan con que si fueran ciudadanos estadounidenses serían adictos al fentanilo, la droga que asola al país norteamericano. También responden a los memes en los que el presidente estadounidense y los suyos colocan la bandera estadounidense en Groenlandia... con un ejército de osos que les derrocan.

Estos vídeos llegan en plena tensión geopolítica entre Estados Unidos y Europa por el interés de Donald Trump en la isla perteneciente a Dinamarca. En redes sociales, varios usuarios de Groenlandia están publicando vídeos imitando las posturas de los estadounidenses que consumen fentanilo, dando a entender de forma burlesca que no quieren ser como ellos ni formar parte de su 'cultura'.

En los vídeos se observa a los groenlandeses semiagachados, sin flexionar las rodillas, con la columna encorvada, la cabeza colgando y los brazos estirados hacia el suelo; una postura corporal asociada a quienes consumen ese potente opiáceo. Junto a las imágenes, un mensaje sarcástico: "Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia".

Apela a la "seguridad nacional"

En los últimos meses la polémica entre Donald Trump y Groenlandia ha resurgido con fuerza como un foco de tensión geopolítica y diplomática. Tras su reelección, Trump ha renovado abiertamente su intención de que Estados Unidos adquiera o incluso se anexe Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, argumentando que su ubicación es "vital" para la seguridad nacional y global.

A finales de diciembre de 2025 nombró al gobernador de Luisiana Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia con el objetivo declarado de "hacerla parte de EE.UU.", lo que provocó una fuerte reacción de Dinamarca, Groenlandia y la Unión Europea, que exigieron respeto a la soberanía territorial y convocaron al embajador estadounidense en protesta.

La disputa aumentó con amenazas más explícitas: Trump llegó a anunciar aranceles de hasta el 25% sobre varios países europeos si no accedían a negociar la venta de Groenlandia, y tuiteó imágenes representando la isla como territorio estadounidense.

Estas declaraciones y medidas desataron protestas masivas bajo lemas como 'Groenlandia no está en venta' tanto en Copenhague como en Nuuk, y alentaron a líderes europeos como Keir Starmer o Emmanuel Macron a rechazar cualquier coerción y a defender el orden internacional.

Dice que no usará la fuerza militar

El punto más reciente de la controversia se ha dado en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde Trump afirmó que no usaría la fuerza militar pero insistió en iniciar "negociaciones inmediatas" para obtener Groenlandia, advirtiendo de posibles consecuencias si los aliados no cooperan.

Sus comentarios han profundizado la crisis transatlántica, tensionando las relaciones con la UE y Dinamarca y reavivando el debate sobre la soberanía ártica, la integridad de la OTAN y la competencia con potencias como Rusia y China por el control de la isla.

