Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Groenlandia

¿Adictos al fentanilo? Los groenlandeses responden a Trump con memes en redes sociales

Los ciudadanos tiran de sarcasmo ante la aspiración del presidente estadounidense de hacerse con la isla: "Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia".

Los vídeos de los groenlandeses atacando a Trump

Los groenlandeses responden a Trump con memes en redes sociales: ¿adictos al fentanilo? | Redes sociales

Publicidad

Los groenlandeses están dejando claro que no quieren pertenecer a Estados Unidos con vídeos en sus redes sociales en los que ironizan con que si fueran ciudadanos estadounidenses serían adictos al fentanilo, la droga que asola al país norteamericano. También responden a los memes en los que el presidente estadounidense y los suyos colocan la bandera estadounidense en Groenlandia... con un ejército de osos que les derrocan.

Estos vídeos llegan en plena tensión geopolítica entre Estados Unidos y Europa por el interés de Donald Trump en la isla perteneciente a Dinamarca. En redes sociales, varios usuarios de Groenlandia están publicando vídeos imitando las posturas de los estadounidenses que consumen fentanilo, dando a entender de forma burlesca que no quieren ser como ellos ni formar parte de su 'cultura'.

En los vídeos se observa a los groenlandeses semiagachados, sin flexionar las rodillas, con la columna encorvada, la cabeza colgando y los brazos estirados hacia el suelo; una postura corporal asociada a quienes consumen ese potente opiáceo. Junto a las imágenes, un mensaje sarcástico: "Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia".

Apela a la "seguridad nacional"

En los últimos meses la polémica entre Donald Trump y Groenlandia ha resurgido con fuerza como un foco de tensión geopolítica y diplomática. Tras su reelección, Trump ha renovado abiertamente su intención de que Estados Unidos adquiera o incluso se anexe Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, argumentando que su ubicación es "vital" para la seguridad nacional y global.

A finales de diciembre de 2025 nombró al gobernador de Luisiana Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia con el objetivo declarado de "hacerla parte de EE.UU.", lo que provocó una fuerte reacción de Dinamarca, Groenlandia y la Unión Europea, que exigieron respeto a la soberanía territorial y convocaron al embajador estadounidense en protesta.

La disputa aumentó con amenazas más explícitas: Trump llegó a anunciar aranceles de hasta el 25% sobre varios países europeos si no accedían a negociar la venta de Groenlandia, y tuiteó imágenes representando la isla como territorio estadounidense.

Estas declaraciones y medidas desataron protestas masivas bajo lemas como 'Groenlandia no está en venta' tanto en Copenhague como en Nuuk, y alentaron a líderes europeos como Keir Starmer o Emmanuel Macron a rechazar cualquier coerción y a defender el orden internacional.

Dice que no usará la fuerza militar

El punto más reciente de la controversia se ha dado en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde Trump afirmó que no usaría la fuerza militar pero insistió en iniciar "negociaciones inmediatas" para obtener Groenlandia, advirtiendo de posibles consecuencias si los aliados no cooperan.

Sus comentarios han profundizado la crisis transatlántica, tensionando las relaciones con la UE y Dinamarca y reavivando el debate sobre la soberanía ártica, la integridad de la OTAN y la competencia con potencias como Rusia y China por el control de la isla.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Europa envía sus condolencias tras la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen

Publicidad

Mundo

Los vídeos de los groenlandeses atacando a Trump

¿Adictos al fentanilo? Los groenlandeses responden a Trump con memes en redes sociales

Nuuk, en Groenlandia

Alarma en Groenlandia: El Gobierno publica una guía de emergencia para que los ciudadanos estén listos para situaciones límite

Trump en Davos

Trump afirma que necesita Groenlandia y que Europa "no avanza en la dirección correcta", pero no recurrirá a la fuerza

Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo
UE-Mercosur

El Parlamento Europeo echa el freno al acuerdo UE-Mercosur y recurre a Luxemburgo

Foto de archivo de un cuchillo
Reino Unido

Una mujer apuñala a su marido después de que él le dijera que había sacrificado a sus perros

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega
Situación Venezuela

María Corina Machado marca su vuelta a Venezuela como prioridad

La opositora habló con periodistas en el Congreso de Estados Unidos y resaltó el rol del apoyo internacional en la liberación de Venezuela.

A3 Noticias de la Mañana (25-07-25) Macron anuncia que Francia reconocerá oficialmente en septiembre el Estado de Palestina
Groenlandia

Francia llama a "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y está dispuesta a participar

Francia ha solicitado un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y ha declarado su disposición a contribuir, según anunció el Palacio del Elíseo, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, reitera su deseo de apoderarse del territorio autónomo danés.

Donald Trump en el avión presidencial

El susto de Donald Trump en el avión presidencial: obligado a regresar a EEUU cuando se dirigía al Foro de Davos

Muere la influencer Dulce Enríquez tras un grave accidente de tráfico

Muere la influencer Dulce Enríquez tras un grave accidente de tráfico

Trump filtra mensajes de Macron y Rutte sobre Groenlandia: "No entiendo qué estás haciendo"

Trump filtra mensajes de Macron y Rutte sobre Groenlandia: "No entiendo qué estás haciendo"

Publicidad