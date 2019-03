Los Emiratos Arabes Unidos exigen a los extranjeros cubrir su cuerpo

Parece una playa cualquiera, pero estamos en Dubai. Eso la hace especial. ¿Por qué? Por el contraste sobre la arena. Los occidentales lucen su cuerpo. Los emiratíes lo cubren. En los centros comerciales, también.

Turistas y extranjeros combaten el calor del Golfo Pérsico en pantalón corto, aunque muchos carteles invitan a tapar hombros y rodillas. Una recomendación que podría convertirse en obligación.



"No aguantamos más los comportamientos ofensivos: parejas que se besan, que pasean con la mano en el trasero del otro... Tampoco nos gustan las transparencias que dejan ver la ropa interior... Queremos una ley que lo prohíba" explica el diputado Hamad Al Rahoumi.



El parlamento de los 7 Emiratos Federados propone ilegalizar la indecencia en el vestir. Es su respuesta a la prohibición del velo en algunos países europeos.



"Si no les gusta verme así, a lo mejor me voy a otro país, donde las leyes no sean tan estrictas" cuenta una turista ucraniana



"Los emiratos viven del turismo, pero no pueden pretender que los visitantes conozcan la cultura musulmana. Creo que hacen falta unas normas básicas" es la opinión de Amal Loring, británica casada con un emiratí.



Además de un código de prendas recatadas, el Gobierno podría imponer límites a lo que llaman comportamiento inmoral en los espacios públicos.