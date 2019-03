El embajador en India da por muertos a Lourdes Morro y a otros dos españoles

El embajador de España en India, Ion de la Riva, se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de encontrar con vida a la mallorquina Lourdes Morro, y a otros dos españoles. "Muy problamente han fallecido", ha señalado, si bien ha reconocido que en este tipo de catástrofes gente que se daba por perdida finalmente había sobrevivido.

El diplomático ha reconocido que "no parece que haya mucha esperanza" de recuperar con vida a la mallorquina, desaparecida en la región india de Lamayuru debido al "corrimiento de tierra" en la zona afectada por las lluvias monzónicas en el país y porque la zona donde fue vista por última vez "ha sido rastreada muchas veces", aunque insiste en que "la esperanza es lo último que se pierde".

"El pesimismo subsiste con Lourdes y con otros dos, Fernando Ezquerdo y su compañero de viaje, que no hemos localizado y que estaban en una zona muy peligrosa" de Lamayuru, ha explicado el embajador. "Muy probablemente han fallecido", ha reconocido.

De la Riva explicó que las autoridades indias "van a continuar rastreando" la zona de Lamayuru, recordando que hay más españoles que permanecen desaparecidos en esta región. "En el caso de que hubiera sobrevivido al desastre, les sería imposible comunicarse con facilidad. Van a seguir buscando", ha precisado el embajador.

En total, De la Riva cifra en unos 23 los españoles que no han sido localizados aún. "Hay unos 23 españoles que no hemos localizado aún, pero que pueden estar dentro del contingente de españoles que están en Lamayuru, lugar del que están poco a poco saliendo", ha explicado De la Riva.

De otro lado, se ha localizado a un grupo de 20 españoles y espera a unos 80 kilómetros de Leh a que un helicóptero de las autoridades indias alquilado por la Embajada española les vaya a recoger, ha indicado una fuente del Ministerio de Exteriores.

El embajador ha celebrado asimismo que "se está empezando a evacuar" a las personas que se encontraban en la región de Lamayuru y calificó de "buenas noticias" el hecho de que "cada vez hay más españoles que pueden salir de donde están" en Leh hacia Nueva Delhi.

Al menos 45 españoles han conseguido abandonar el norte de India, afectado por las inundaciones, y llegar a Nueva Delhi, mientras que este martes se espera que otros tantos compatriotas puedan salir también de la ciudad de Leh, según los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Exteriores cuenta con que entre este hoy y mañana todos los españoles agrupados en Leh (más de un centenar) puedan volar hacia Nueva Delhi, si bien algunos de ellos han manifestado su deseo de quedarse en la zona y continuar el viaje que estaban haciendo.

De la Riva no ocultó "un cierto disgusto y enfado" al conocer que hay más grupos de turistas españoles que están aterrizando en la zona afectada por las lluvias monzónicas en India para hacer montañismo, algo irresponsable "y hasta obsceno" en su opinión.

"Me parece realmente alarmante que personas que han vivido esa catástrofe estén emprendiendo de nuevo el camino de la montaña porque han salvado su vida y porque creen que va a llover menos.

Me parece aún más escandaloso que estén llegando todavía turistas españoles a esa ciudad de Leh con intención de hacer montañismo", ha criticado el embajador, precisando que dos funcionarios de la legación española han podido constatar desde Leh "que están llegando vuelos a Leh porque está abierto el aeropuerto y que llegan muchísimos grupos, entre otros españoles" para hacer montañismo.

De la Riva advirtió de que "todavía hay época monzónica" y que la mejora del tiempo "es siempre coyuntural" e instó a los españoles que se encuentran de turismo en India o "que no quieren perder sus vacaciones" ya contratadas allí "no viajar a zona afectada por el monzón en la India y, sobre todo, no viajar a zona de montaña", insistiendo en que el país emergente "es una país enorme" con "zonas maravillosas por descubrir", tal y como ya ha avisado el Ministerio de Exteriores.

El embajador aseguró que los españoles localizados en India "no tienen ninguna dificultad" para regresar a España, aunque precisó que "la mayoría" ya han manifestado su deseo de continuar aprovechando sus vacaciones y cambiar su itinerario, una vez regresen a Nueva Dehli, para continuar sus vacaciones en Nepal y Katmandu y otros destinos en India en el caso de otros.