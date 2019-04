La mujer de Trump presenta a su marido como un líder "con talento, compasivo e implacable"

El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, presentó a su esposa, Melania, como "la próxima primera dama de EEUU", en su primera aparición en la Convención Nacional de su partido en Cleveland (Ohio).

"Damas y caballeros, es para mí un gran honor presentar a la próxima primera dama de Estados Unidos", afirmó Trump, en una aparición espectacular en el escenario del pabellón Quicken Loans al ritmo de la canción de Queen 'We are the champions' ("Somos los campeones").

"Mi esposa, una madre impresionante, una mujer increíble: Melania Trump", subrayó, eufórico y sonriente, el magnate inmobiliario ante la convención, que empezó en Cleveland.

"Vamos a ganar. Y vamos a ganar a lo grande", agregó el Trump, recibido con una cerrada ovación por miles de delegados del partido, antes de darle el protagonismo a su esposa, cuyo discurso ante la convención había suscitado gran expectación.

Melania, ha presentado durante la primera jornada del acto de la formación republicana a su marido como un líder con talento, compasivo e implacable, que más que dividir el país lo unirá si sale elegido.

En lo que ha sido su primer intervención de carácter político, la diseñadora de joyas y exmodelo eslovena ha intervenido en la Convención Republicana y ha asegurado que durante los 18 años que lleva con Trump, ha sido "consciente del amor que siente hacia su país" desde el primer momento en que se conocieron.