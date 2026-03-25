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El efecto dominó por el bloqueo de Ormuz empieza a ahogar a Asia: Filipinas declara la emergencia nacional

Más de 30 países se comprometen a esforzarse para que el Estrecho vuelva a ser seguro, mientras que Reino Unido propone una cumbre internacional.

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India, ante los rumores de posibles interrupciones en el suministro de combustibles, el 24 de marzo de 2026

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India, ante los rumores de posibles interrupciones en el suministro de combustibles, el 24 de marzo de 2026Reuters

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Las fichas del dominó de la economía mundial siguen cayendo. Con el Estrecho de Ormuz bloqueado desde hace casi un mes desde que empezara el conflicto, las preocupaciones ya van mucho más allá del precio del petróleo y del gas.

Ya se resiente también cadenas de suministro de otras materias primas como plásticos y fertilizantes, fundamentales para la economía global y el suministro de alimentos.

Suben los precios de alimentos, plásticos y chips

Según un informe de la organización Zero Carbon Analytics, alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados atraviesan el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a que los precios agroalimentarios se estén disparando.

“Estamos en plena temporada de siembra de primavera, cuando los países y los agricultores suelen comprar fertilizantes para la próxima cosecha. Si no consiguen un suministro suficiente, o si los precios son demasiado altos, el rendimiento de los cultivos podría disminuir, asegura Frida Youssef, Jefa de la Sección de Transporte de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Los plásticos, los chips y el aluminio también están en plena subida, ya que usan como materia prima elementos petroquímicos, a lo que se suma el aumento de los costes de la energía, que repercute en la gran mayoría de productos.

Filipinas declara la emergencia nacional; y en India cunde el pánico

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado este martes el estado de emergencia energética nacional, advirtiendo de un "peligro inminente" para la "disponibilidad y estabilidad del suministro energético del país.

En India, el miedo a la falta de combustibles ha provocado grandes atascos en gasolineras de ciudades como Nagpur, aunque las autoridades del país han negado que vaya a haber escasez.

Reino Unido propone una cumbre internacional

Para evitar que siga desencadenándose la tormenta perfecta, Reino Unido ha propuesto celebrar una cumbre internacional para acabar con el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Se trataría de una reunión de seguridad para trazar un "plan viable y colectivo" ante la deriva económica del conflicto.

El Ministerio de Defensa británico ya ha encargado a expertos militares evaluar con autoridades de Defensa de EE.UU. opciones para garantizar que los buques pueden pasar de nuevo por el estrecho.

Más de 30 países, entre los que están Francia, Alemania, Portugal o Emiratos Árabes Unidos, han firmado una declaración conjunta en la que se comprometer a hacer los "esfuerzos apropiados" para garantizar la seguridad del paso estratégico.

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