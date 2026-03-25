Dos drones no identificados entran en el espacio aéreo de Letonia y uno de ellos estalla

El general de brigada de las Fuerzas Armadas letonas, Egils Lešcinskis, ha informado la entrada de dos drones no identificados en el espacio aéreo de Letonia en la madrugada del miércoles. Uno de ellos explotó y se estrelló cerca de un pueblo en el sureste de este país báltico, sin causar heridos, afirmó el general.

En una rueda de prensa, precisó que uno de los drones localizados entró en el espacio aéreo letón desde Bielorrusia poco antes de la 01.00 de la madrugada (23.00 GMT del martes) y voló a lo largo de la frontera entre Letonia y Bielorrusia y de la frontera con Rusia, donde entró en el espacio aéreo ruso.

El segundo objeto volador observado, por otro lado, entró en el espacio aéreo letón procedente de Rusia después de las 02.00 de la madrugada (00.00 GMT) y fue rastreado por los sensores durante 20 minutos hasta que desapareció y detonó cerca de la aldea de Dubravicina, próxima a la localidad de Kraslava, en el sureste de Letonia y cerca de la frontera con Bielorrusia.

Lešcinskis indicó que, tanto la policía local, como el personal militar, se desplazaron a la zona donde explotó el dron para recoger los restos e intentar identificar su origen. A lo que la primera ministra de Letonia, Evika Silina, hizo referencia en un mensaje en la red social 'X', respondiendo que el dron podría proceder de Ucrania, según las investigaciones preliminares.

De origen ucraniano

Lešcinskis, respecto al origen, señaló que aún se está investigando la identidad del dron negándose a especular, mientras el coronel Arvis Zile, jefe del Centro de Gestión de Crisis de Letonia, señaló que el país se encuentra cerca de una zona de conflicto militar y que son posibles las intrusiones de drones de cualquiera de las dos partes. "Como consecuencia de estas hostilidades, este tipo de incidentes son posibles en nuestro país en el futuro, pero no se trata de una crisis a escala nacional. Se trata de un incidente aislado del que se ocupaban nuestras fuerzas armadas nacionales", afirmó Zile transmitiendo tranquilidad al país.

Los ataques de drones desde Ucrania contra instalaciones rusas de almacenamiento y carga de petróleo continúan, y la noche del martes se lanzaron algunos en la región de Leningrado, lo que implica rutas de vuelo cercanas a las fronteras orientales de los países bálticos.

Lešcinskis declaró que "no hay pruebas ni sospechas de que, en este caso, el dron se dirigiera intencionadamente hacia Letonia". "No hay indicios de ello", aseguró, a pesar de que no es la primera vez que ocurre. Un día antes, del suceso, las autoridades lituanas ya informaron de que un aparato aéreo no tripulado, probablemente procedente de Ucrania, se había estrellado en un lago helado del sureste de Lituania tras llegar desde Bielorrusia y el miércoles de el impacto de un dron en la chimenea de una central eléctrica de la región.

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