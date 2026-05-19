Un búfalo albino llamado "Donald Trump" se vuelve viral por su parecido con el presidente de Estados Unidos

Un búfalo albino de 700 kilos se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de las redes sociales en Bangladés por su parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El animal, bautizado precisamente como "Donald Trump", ha atraído durante las últimas semanas a decenas de curiosos hasta una granja situada en las afueras de Daca, donde visitantes y comerciantes acudían para fotografiarse con él y comprobar de cerca el aspecto que lo ha convertido en viral.

El búfalo vive en Rabeya Agro, una explotación ganadera ubicada en el distrito de Narayangonj, en las inmediaciones de la capital bangladesí. Su pelaje blanco y, sobre todo, la forma de su cabellera, peinada hacia delante y de tono rubio claro, han llevado a muchos usuarios de internet a compararlo con el mandatario estadounidense.

Según medios locales, el propietario de la granja adquirió el animal hace diez meses sin imaginar el impacto que terminaría generando. Fue el hermano del dueño quien empezó a señalar el parecido físico entre el búfalo y Trump, una comparación que comenzó a extenderse rápidamente en redes sociales y plataformas locales.

Una atracción viral antes de la Fiesta del Sacrificio

El fenómeno ha convertido al animal en una atracción improvisada dentro de la granja. Numerosas personas han acudido durante los últimos días para observar al búfalo y tomar fotografías antes de su marcha definitiva.

De acuerdo con la información publicada por The Independent, el animal ya ha sido vendido y será entregado a sus nuevos propietarios antes de la Fiesta del Sacrificio, una celebración musulmana prevista para finales de mayo. El precio de venta se habría cerrado en torno a los 4,5 dólares por kilogramo.

La repercusión alcanzó tal dimensión que la propia granja publicó este martes un mensaje de despedida en Facebook junto a una imagen del animal. "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", señalaba la publicación dedicada al búfalo.

Las imágenes del búfalo "Donald Trump" han circulado durante días en medios locales y redes sociales, donde usuarios compartían vídeos y fotografías del animal mientras comparaban sus rasgos con los del presidente estadounidense.

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