EEUU evacúa al "personal no esencial" de su Embajada en Israel por "riesgos de seguridad"

Ante la creciente tensión con Irán, Estados Unidos ha autorizado al personal de su embajada en Israel a salir de allí. En concreto, pide al personal no esencial de su embajada y familiares que quieran salir del país, que lo hagan este mismo viernes mientras haya vuelos comerciales disponibles por "riesgos de seguridad".

La legación estadounidense, con sede en Jerusalén, señala en un comunicado que el Departamento de Estado ha autorizado este mismo viernes la salida de este personal "no esencial" y sus familiares "debido a riesgos de seguridad" no especificados. "En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir aún más o prohibir los desplazamientos de los empleados y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania", ha señalado.

Es por lo que ha recalcado que "se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles", a la vez que ha solicitado a sus ciudadanos que "reconsideren" cualquier viaje al país por el riesgo de actos de "terrorismo".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, habría mandado este viernes a primera hora un correo electrónico a los empleados de la delegación subrayando que, si quieren salir de Israel, deben hacerlo "hoy", según las informaciones recogidas por el diario 'The New York Times'.

La decisión de Washington llega días después de que ordenara la evacuación de su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a Europa Press. "Evaluamos continuamente el contexto de seguridad y, a partir de nuestra última revisión, hemos considerado prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", precisó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto la posibilidad de un "ataque limitado" a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones, tras lo que el Gobierno iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de estas características sería "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de sus fuerzas.

El Reino Unido evacua a todo su personal de Irán

También se ha conocido la medida de Reino Unido de retirar a todo su personal de Irán "ante el problema de seguridad", tal y como ha informado el Foreign Office, que detalla que su embajada en Teherán sigue operando en remoto. El comunicado oficial del ministerio de Exteriores de Londres señala que existe "un riesgo intensificado de tensión regional" que puede verse traducido en "disrupciones de viajes y otros impactos imprevistos".

El ministerio también desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia: "Los británicos y/o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención".

A aquellos que ignoren las advertencias, les recuerda que su seguro de viaje puede verse invalidado, que no hay asistencia consular en persona, y en caso de emergencia advierte a los británicos que "el Gobierno no podrá ayudarte si te encuentras en dificultad en Irán".

China pide a sus ciudadanos que salgan de Irán

China también ha pedido a sus ciudadanos que salgan inmediatamente de Irán y a los que viven en Israel, extremar las precauciones. No hay avances en las negociaciones entre Irán y EEUU. Este mismo viernes ha llegado a la costa israelí el portaaviones Gerald Ford.