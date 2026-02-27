Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De un "simple resfriado" a una parada cardiaca: la historia de una niña de 4 años que fue dada de alta dos veces antes de morir

La niña, de cuatro años, murió tras una parada cardiaca días después de presentar síntomas leves; el forense atribuye la muerte a causas naturales.

Atenci&oacute;n de urgencias

Atención de urgenciasPexels

Bonnie Marsh tenía cuatro años cuando murió en diciembre de 2021 tras sufrir una parada cardiaca en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich. Días antes había comenzado con síntomas que parecían un resfriado. Sus padres la llevaron en dos ocasiones al servicio de urgencias, pero fue dada de alta en ambas. "Nos hicieron sentir paranoicos" y como si estuvieran "sobrerreaccionando", han declarado.

La investigación judicial concluyó que la menor murió por causas naturales, en concreto por un error congénito del metabolismo combinado con una infección vírica. Sin embargo, la familia no acepta esa conclusión y sostiene que las pruebas genéticas no confirmaron ningún trastorno metabólico conocido.

De un resfriado a una parada cardiaca

El 14 de diciembre de 2021, Bonnie presentó hinchazón leve en los ojos y síntomas compatibles con un resfriado. Su madre, Lauren Marsh, decidió no llevarla al colegio al día siguiente. Dos días después, el estado de la niña empeoró. Tras varios vómitos y un desmayo, fue trasladada en ambulancia al hospital.

En urgencias fue diagnosticada de infección respiratoria alta y enviada a casa. Al día siguiente, su padre, Liam Marsh, regresó con ella al centro hospitalario al observar que estaba "muy poco reactiva". Según se expuso en el Tribunal del Forense de Norfolk, la menor volvió a vomitar en varias ocasiones. Fue dada de alta con diagnóstico de gastroenteritis tras recibir medicación para frenar los vómitos.

El 18 de diciembre, la niña fue trasladada de nuevo al hospital después de empeorar durante la noche. Su madre recordó haber dicho al personal sanitario que su hija iba a morir mientras intentaban atenderla. Durante la atención médica, Bonnie manifestó: "Quiero irme a casa". Poco después sufrió una convulsión, seguida de una parada cardiaca que resultó fatal.

Discrepancias con el dictamen

En un primer momento, los padres fueron informados de que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con deshidratación por norovirus. La autopsia posterior detectó la presencia de Covid y gripe. Meses después, el hospital comunicó a la familia la posibilidad de un trastorno genético que habría contribuido al desenlace.

No obstante, Lauren Marsh afirmó que las pruebas realizadas en Addenbrookes, Great Ormond Street y una clínica alemana dieron resultado negativo. Durante la lectura del veredicto, la madre abandonó la sala y expresó su frustración ante el dictamen.

En un comunicado familiar, los padres recordaron que Bonnie "amaba las manualidades y la pintura" y que tenía "una personalidad enorme para una niña tan pequeña".

Por su parte, el director médico del hospital, Bernard Brett, trasladó a la BBC: "Nuestras más sinceras condolencias siguen con la familia de Bonnie y nuestros pensamientos están con ellos mientras reviven este momento tan doloroso de sus vidas. Esperamos que la conclusión de una investigación completa ofrezca la oportunidad de cerrar este capítulo y reconocemos lo difícil que ha sido para la familia esperar respuestas".

