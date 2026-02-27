Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un niño de 4 años sin padres acude solo a operarse del corazón y la anestesista acaba adoptándolo

Los hermanos del menor también fueron adoptados por miembros de la propia familia y del entorno más cercano de Amy Beethe.

Amy y True

Amy y TrueFacebook Amy Beethe

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

La anestesista pediátrica Amy Beethe jamás olvidará la imagen que se encontró al entrar en una sala preoperatoria de Omaha, Estados Unidos. Sobre la cama, cubierto hasta la barbilla con las sábanas del hospital, estaba True, un niño de apenas cuatro años, delgado y visiblemente asustado. Iba a someterse a un cateterismo cardíaco y no tenía a ningún familiar a su lado.

Beethe, especialista en cardiología pediátrica del Children's Nebraska, está acostumbrada a tratar con pequeños pacientes nerviosos antes de una intervención. Lo que no es habitual, según la especialista, "es ver a un niño solo". En este caso, el trabajador social que normalmente lo acompañaba no pudo asistir por una enfermedad, y el menor, que vivía en un hogar de acogida, enfrentaba una cirugía de varias horas sin apoyo cercano.

El menor ya había sido operado a corazón abierto

True nació con una compleja cardiopatía congénita que implicaba un desarrollo incompleto del lado izquierdo del corazón. Meses antes, en otoño de 2021, el menor había pasado por una cirugía a corazón abierto y por un proceso de recuperación lleno de complicaciones. Pero su estado de salud no era el único motivo de preocupación, ya que según los servicios sociales, el niño había recibido una negligencia: no recibía sus medicamentos ni la alimentación adecuada, y tras su operación apenas tuvo visitas.

Conmovida por la situación, AmyBeethe decidió involucrarse más allá de su papel como médica. Ella y su esposo, que ya tenían hijos y contaban con licencia para acoger menores, comenzaron el proceso para recibirlo en su casa. Con el tiempo, la acogida se transformó en adopción.

Familia al completo
Familia al completo | Facebook Amy Beethe

Sus hermanos fueron adoptados

La historia no termina ahí. True tiene seis hermanos, cinco de ellos vivían con su abuela tras una situación de violencia doméstica. Motivados por mantener unida a la familia, Beethe y su entorno cercano coordinaron esfuerzos para que todos los hermanos encontraran hogares estables. Finalmente, los seis hermanos fueron adoptados, algunos por la propia familia Beethe, y otros por personas de su círculo más cercano.

Hoy, el niño evoluciona de forma favorable, y los médicos aseguran que la estabilidad emocional y el respaldo familiar han sido la clave para su mejoría, al punto de que podría ser candidato a un trasplante de corazón en el futuro.

La historia, publicada por The Washington Post, muestra cómo un encuentro en un quirófano terminó transformando la vida de un paciente y también la de su doctora.

