Una ciudadana rusa logra colarse en un avión por segunda vez y termina arrestada

Svetlana Dali, ciudadana rusa con residencia en Estados Unidos, logró colarse en un avión de Newark a Milán sin pasaporte ni billete, convirtiéndose en la segunda ocasión en la que realiza un viaje ilegal a Europa. El primer incidente tuvo lugar en 2024, cuando abordó un vuelo desde el aeropuerto JFK de Nueva York con destino a París.

El vuelo 19 de United Airlines despegó el miércoles 26 de febrero a las 17:30 desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Dali logró evadir los controles de seguridad y del personal de embarque. Para cuando la tripulación se dio cuenta de que había una persona extra a bordo, el avión ya sobrevolaba el océano Atlántico, por lo que decidió continuar hasta Malpensa, donde la mujer fue detenida al llegar.

"La seguridad es nuestra máxima prioridad. Estamos investigando este incidente y cooperando con las autoridades competentes", declaró United en un comunicado.

Intentos previos y modus operandi

Durante el vuelo, la mujer se escondió en un baño antes de ser descubierta y comenzó a deambular por la aeronave afirmando llamarse Amy Hudson. Según informes, Dali había evadido controles en otros aeropuertos de EEUU, como Bradley (Connecticut) y Miami, en 2024, e incluso había sido condenada por viajar de polizón en un vuelo a París, aprovechando la temporada alta de pasajeros.

Intento de huida a Canadá

Al mes siguiente, Dali intentó salir de Estados Unidos hacia Canadá violando las condiciones de su libertad condicional. La detención tuvo lugar el lunes en Buffalo, Nueva York, cuando las autoridades la encontraron a bordo de un autobús Greyhound. Dali había cortado su brazalete electrónico de monitoreo y existía una orden de arresto activa por incumplimiento de su libertad bajo fianza.

El incidente se produjo apenas un día después de que su acompañante alertara de la desaparición del dispositivo de monitoreo electrónico en Filadelfia, donde estaba bajo custodia domiciliaria tras ser arrestada por el intento de huida inicial hacia Francia. La rápida actuación policial evitó que saliera del país por segunda vez en menos de un mes.

Incidente inicial en Francia

El caso de Dali se hizo público a finales de noviembre de 2024, cuando abordó como polizón un vuelo de Delta Airlines desde JFK a París. Las autoridades francesas impidieron su ingreso al país por carecer de visa válida y la mantuvieron en un área de espera hasta su regreso a EEUU, donde fue arrestada y enfrentó cargos por viajar sin documentación.

Actualmente, Dali permanece bajo custodia y se espera que comparezca ante un magistrado federal para definir posibles sanciones adicionales por violar su libertad condicional. Dadas sus reiteradas fugas y viajes ilegales, las autoridades podrían adoptar medidas más estrictas para evitar nuevos intentos de salida del país. Por el momento, no se ha confirmado si se presentarán nuevos cargos ni si podría revocarse su permiso de residencia.

