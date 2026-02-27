Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran muerto al refugiado rohingya casi ciego que dejó abandonado el ICE

Nurul Amin Shah Alam tenía 56 años. No sabía hablar inglés y era analfabeto. Lo encontraron muerto en una calle céntrica de Buffalo después de que la Patrulla Fronteriza de Donald Trump lo soltara a la intemperie.

Refugiado rohingya muerto en EEUU

Refugiado rohingya muerto en EEUUReuters

Laura Tarsà
Publicado:

Muere el refugiado ciego abandonado en la calle por agentes del ICE. El hombre tenía una discapacidad visual severa y usaba una barra de ducha para caminar.

Lo encontraron, ya fallecido, en el centro de Buffalo cinco días después de que el ICE lo soltara a ocho kilómetros de su casa. Shah Alam no hablaba inglés y tenía problemas para comunicarse. Había sido detenido en febrero tras un incidente en 2025 que provocó su arresto por allanamiento y posesión de un arma —la misma barra de ducha que usaba como bastón debido a su ceguera parcial— en un malentendido con la policía local. Después de pasar casi un año en prisión y declararse culpable de cargos menores para evitar su deportación, lo liberaron el 19 de febrero tras pagar una fianza.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza lo trasladaron y dejaron en una cafetería de la cadena Tim Hortons sin informar a nadie de su paradero ni de su liberación. Tampoco se aseguraron de que tenía como volver a casa. Su abogado, que esperaba recibirlo en la comisaría, nunca supo nada más de él. La familia de Shah Alam denunció su desaparición varios días después, lo que llevó a las autoridades locales a emitir un aviso para intentar localizarlo. Finalmente, su cuerpo fue identificado por el forense del condado de Erie y la familia fue notificada, aunque aún se esperan los resultados oficiales sobre la causa exacta de su muerte.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, ha califiado el suceso como “evitable” y como una consecuencia de decisiones “inhumanas” por parte de las autoridades migratorias, subrayando la gran vulnerabilidad del hombre. Grupos de activistas y defensores de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva y cambios en los protocolos de liberación de personas con discapacidades.

La muerte de Shah Alam ha reavivado el debate sobre el trato de las autoridades migratorias en Estados Unidos hacia refugiados y personas con necesidades especiales, en un contexto donde las temperaturas en Buffalo han estado bajo cero, agravando las condiciones para cualquier persona expuesta a la intemperie.

