EE.UU. estaría planeando usar contra Irán la "madre de todas las bombas"

Estados Unidos estaría barajando la posibilidad de usar la llamada "madre de todas las bombas" contra infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares en Irán.

La CNN cita a varios funcionarios estadounidenses conocedores de estos nuevos planes de ataque como fuente y añade que podría usarse si Donald Trump vuelve a ordenar atacar Irán. Y ¿cuál es la la "madre de todas las bombas"? Su nombre oficial es la 'GBU-43/B', conocida como MOAB. Se trata de una bomba no nuclear y es la más grande de todo el arsenal estadounidense.

Se guía por GPS y es capaz de arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas. Concretamente esta bomba estaría pensada en los planes que tienen como objetivo las instalaciones nucleares, incluido el complejo de 'Pickaxe Mountain'.

Cierto es que algunas fuentes cuestionan su eficacia para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Trump e incluso para inclinar la balanza de la guerra a favor de EE.UU. Consideran que probablemente carece de la capacidad necesaria para penetrar lo suficiente bajo tierra, como las instalaciones que están en el punto de mira.

Trump ha ordenado al ejército que prepare planes de ataque, según informa una fuente de las citadas a la CNN que también dice que el ataque tendría lugar "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)".

Las amenazas de Donald Trump hacia el complejo de 'Pickaxe Mountain' son recurrentes. Estados Unidos se muestra convencido de que es ahí donde Teherán almacena componentes de su programa nuclear.