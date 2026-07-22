EEUU se queda sin fondos para la guerra de Irán mientras crece el interés por el complejo de Pickaxe Mountain

Estados Unidos sigue atacando Irán con una nueva oleada de misiles. Medios locales informan de explosiones registradas en ciudades como Bushehr, Tabriz y Chabahar, además de las provincias de Kurdistán e Ilam. Por su parte, las autoridades iraníes aseguran haber respondido con ataques contra objetivos militares estadounidenses en el campamento Doha, en Kuwait.

En paralelo, el conflicto ha intensificado la presión sobre las cuentas del Pentágono. Según legisladores y antiguos funcionarios estadounidenses citados por diversos medios, el Departamento de Defensa afronta un déficit presupuestario que podría comprometer algunas partidas esenciales en cuestión de semanas si el Congreso no aprueba nuevos recursos.

La Casa Blanca habría solicitado una financiación adicional de 67.000 millones de dólares para cubrir los gastos derivados de las operaciones militares, aunque las diferencias políticas entre republicanos y demócratas mantienen bloqueada la negociación. Además, el inminente receso parlamentario de un mes podría retrasar cualquier decisión.

El debate sobre la estrategia militar también ha llegado al Senado. Durante una audiencia del comité correspondiente, varios legisladores criticaron con dureza la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuestionando tanto la planificación del conflicto como la petición de nuevos fondos para sostener las operaciones.

¿Qué es Pickaxe Mountain?

Entretanto, el Departamento de Defensa ha confirmado la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, tras el ataque del 17 de julio en la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania. Con esta confirmación, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto ascendería a 18.

Otro de los focos informativos se encuentra en Pickaxe Mountain, una montaña situada a unos 220 kilómetros al sur de Teherán y muy próxima a la instalación nuclear de Natanz. Expertos del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS) sostienen, a partir del análisis de imágenes por satélite, que el complejo subterráneo excavado en la montaña podría encontrarse a cerca de 100 metros de profundidad y que no fue alcanzado durante las anteriores campañas de bombardeos de 2025 y 2026.

El centro de estudios señala que las instalaciones cuentan con varias entradas y un perímetro de seguridad recientemente reforzado, aunque la finalidad exacta del complejo sigue siendo objeto de análisis.

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