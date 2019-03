Dzhokhar Tsarnaev afirma que preparó el atentado con su hermano sin ayuda externa

Dzhokhar Tsarnaev, presunto coautor de los atentados de Boston, se comunica con el FBI asintiendo con la cabeza en la mayoría de las ocasiones. Apenas responde en una sola ocasión "no" cuando se le pregunta si puede costearse un abogado, y su voz debía ser muy débil porque la juez federal Marianne Bowler pide que el documento señale que "creo que el acusado ha dicho 'No', según informa el diario 'The New York Times' en su edición digital.

SEgún varios medios estadounidenses, los dos hermanos confesaron al prpietario del vehículo sustraído que ellos eran los autores del atentado. Además, en la acusación se incluye el numeroso material gráfico del día del atentado, en el que se ve al hermano menor manejar un teléono móvil minutos antes de la explosión, así como colocar una segunda bolsa y ver la explotar sin inmutarse.

Durante la transcripción estuvo presente un médico (el doctor Odom), quien pregunta al acusado si se siente capaz de responder a algunas preguntas, a lo que Tsarnaev "asiente afirmativamente", según el documento. Tamsentencia máxima de pena perpetua o de muerteliam Fick, quien indica que ha podido hablar "muy brevemente" de forma previa con el acusado.

La juez lee al joven los cargos por lo que está acusado, y que incluyen "el uso de armas de destrucción masiva" así como acciones que acabaron en muerte. En caso de ser declarado culpable, estos delitos acarrean una sentencia máxima de pena perpetua o de muerte, según apunta el fiscal federal adjunto William Weinreb. Tsarnaev también asiente afirmativamente cuando la juez federal le pregunta si es consciente de que está junto con su abogado.

A continuación, Bowler le lee sus derechos constitucionales (básicamente, a permanecer en silencio y a un abogado), y el acusado vuelve a asentir de forma afirmativa cuando se le pregunta si los ha entendido. El fiscal Weinreb pidió la detención sin fianza ya que está acusado de delitos graves que pueden implicar una condena a cadena perpetua o pena de muerte. Al final de esta primera comparecencia, la juez constata que "el acusado está alerta, mentalmente competente y lúcido. Está al corriente de la naturaleza de los procedimientos". Todas las partes acuerdan que la próxima vista tenga lugar el próximo 30 de mayo, según el documento divulgado por el New York Times.