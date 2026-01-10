Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el actor Can Yaman en una redada antidrogas en Estambul

El actor turco ha sido detenido junto a la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas, en una redada contra el uso de estupefacientes.

Marta Alarcón García
Publicado:

El actor turco, Can Yaman, ha sido detenido en la madrugada de este sábado durante una operación policial contra el consumo de drogas, llevada a cabo en varios locales de ocio nocturno de Estambul. Una información que ha sido adelantada por el diario turco 'Hürriyet'.

La intervención se enmarca dentro de una amplia campaña de las autoridades turcas, contra el uso de estupefacientes, que en las últimas semanas ha afectado a numerosas figuras públicas, entre ellas artistas, periodistas, empresarios e influencers. Durante la redada, el actor que se encontraba en uno de los locales de ocio nocturno inspeccionados y ha sido detenido junto a otras cinco personas, incluida la actriz Selen Görgüzel.

Según ha podido informar la prensa local, la Fiscalía no había emitido previamente ninguna orden de detención contra el actor, sin embargo, cuando los agentes llegaron al local, habrían encontrado sustancias ilegales en su posesión durante el registro, lo que motivó a la detención. Posteriormente, los detenidos han sido trasladados a dependencias judiciales, donde se les realizaron pruebas biológicas para determinar un posible consumo de drogas.

Can Yaman ha sido puesto en libertad

Horas más tarde, Can Yaman, ha sido puesto en libertad tras declarar ante los investigadores. Hasta el momento, no se han facilitado detalles oficiales sobre el tipo de sustancias implicadas, aunque los medios turcos apuntan a que la campaña policial estaría centrada en el consumo de cocaína.

Can Yaman es una de las figuras más populares de la televisión turca, conocido internacionalmente por producciones como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare'. Además, es protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', que está actualmente en rodaje.

William Levy también fue detenido anteriormente

En abril de este mismo año ocurría un caso similar pero esta vez en el sur de Florida, donde era detenido el actor William Levy, de 44 años, tras ser acusado de conducta desordenada en la vía pública y allanamiento de morada.

Las autoridades imputaron a Levy por "intoxicación desordenada en un espacio público", una figura penal que se aplica cuando una persona, presuntamente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, altera el ordena o supone un riesgo para sí misma o para los demás. Además, también se enfrenta a un cargo por allanamiento de propiedad privada, al haber entrado en una vivienda o espacio sin la autorización de sus propietarios.

Tras lo sucedido, el actor conocido por su participación en series como 'Café con aroma de mujer', fue ingresado en la prisión principal del condado tras su detención.

