Qué pasa en Minneapolis: El futuro judicial del agente del ICE que mató a una mujer en un operativo migratorio

Las polémicas siguen sacudiendo Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025 con un endurecimiento de las leyes migratorias. Entre las principales medidas, ordenó el despliegue masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo detenciones y deportaciones en ciudades con alta población migrante.

Durante los primeros 100 días de mandato, la administración Trump reportó miles de detenciones y la ampliación progresiva de las tácticas de control. En enero de 2026, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en Minneapolis el inicio de lo que definió como "el operativo más grande de la historia", con el envío de más de 2.000 agentes federales a la ciudad.

Desde entonces, Minneapolis se convirtió en epicentro de protestas contra la política migratoria. En ese clima de tensión se produjo el asesinato de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, poeta y madre de tres hijos, que ha sido la gota que ha colmado el vaso para el conjunto de la sociedad.

El tiroteo que lo cambió todo

El pasado miércoles, Good protestaba desde su camioneta mientras agentes del ICE rodeaban el vehículo en plena vía pública por una supuesta obstrucción del tráfico. El agente Jonathan Ross grababa la escena con su teléfono móvil mientras se acercaba al coche sin mediar palabra.

"Está bien, amigo. No estoy enojada contigo", le dijo Good, sin recibir respuesta. Su pareja, que había bajado del vehículo y también grababa, ironizó sobre la matrícula del coche cuando el agente la enfocaba con el móvil. Momentos después, cuando Ross se situó frente a la camioneta junto a otros dos agentes que exigían a Good que se bajara del vehículo, la mujer dio marcha atrás y giró el volante para alejarse. A partir de ese instante, el vídeo deja de mostrar la escena con claridad y se escuchan tres disparos. La camioneta vuelve a aparecer en las imágenes segundos después, ya estrellada. Good murió en el acto.

Defensa del Gobierno y respaldo político

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió la actuación del agente y calificó el tiroteo como un caso de "defensa propia". El propio Trump respaldó esa versión tras ver el vídeo y atribuyó el suceso a lo que describió como ataques constantes de la "izquierda radical" contra agentes federales y del ICE.

Según el presidente, los agentes "solo están tratando de hacer su trabajo de mantener la seguridad en Estados Unidos", enmarcando el tiroteo dentro de un clima de hostilidad contra las fuerzas del orden. Mientras tanto, el FBI ha asumido la investigación del caso y tiene en su poder las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han pedido transparencia y la participación de agencias estatales, denunciando que el Gobierno federal les ha bloqueado el acceso al expediente.

El debate legal sobre el futuro del agente

"Si no tienes nada que ocultar, no te escondas. Incluye a expertos locales en el proceso. Lo único que queremos en Minneapolis es justicia y la verdad", afirmó Frey. Vance, sin embargo, ha insistido en que Ross goza de "inmunidad absoluta" por tratarse de un agente federal en una operación federal. Una afirmación que ha sido rebatida por la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, y por expertos en derecho policial.

Emmanuel Mauleón, profesor de la Universidad de Minnesota, explicó a EFE que los agentes federales no tienen inmunidad absoluta. Señaló que solo podrían acogerse a la llamada inmunidad de supremacía si actuaron de forma autorizada, necesaria y adecuada. "Si actuó de manera negligente, imprudente o injustificada, esa inmunidad no se le aplica", advirtió, citando la Cuarta Enmienda de la Constitución. Según el experto, en casos de uso de fuerza letal con dudas sobre su justificación, el agente puede enfrentarse a cargos que van desde imprudencia temeraria hasta homicidio o asesinato.

Una historia que podría repetirse: el caso de George Floyd

Pasan los años, pero la historia parece estar condenada a repetirse. Para Mauleón, el caso guarda paralelismos con la muerte de George Floyd en mayo de 2020, también en Minneapolis. Aquel suceso provocó una ola de protestas bajo el lema 'Black Lives Matter' y terminó con la condena del agente Derek Chauvin a más de 22 años de prisión, además de sentencias para los otros policías implicados por no intervenir. La muerte de Good vuelve a situar a Minneapolis en el centro del debate sobre el uso de la fuerza policial y la rendición de cuentas.

Protestas masivas y tensión en las calles

Desde la muerte de Good, organizaciones de derechos civiles y de defensa de los migrantes han convocado cientos de protestas en todo el país. Los organizadores hablan de más de 1.000 actos durante el fin de semana para exigir el fin de los despliegues masivos del ICE, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas.

Minneapolis ha sido uno de los focos más conflictivos. La noche del viernes, los manifestantes protagonizaron una "protesta ruidosa" frente a un hotel donde creían que se alojaban agentes del ICE, golpeando tambores, ollas y sartenes, usando megáfonos e iluminando las ventanas con linternas de alta potencia. La policía estatal declaró la concentración ilegal tras denunciar daños a la propiedad y falta de carácter pacífico, y detuvo a al menos 30 personas, que posteriormente fueron puestas en libertad.

