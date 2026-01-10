Vídeo: Trump se salta los formalismos en medio de las importantes reuniones que aborda EEUU

Aunque es algo común en el mandatario estadounidense, Donald Trump a veces sorprende o descoloca a las personas de su alrededor, incluso a las más cercanas. Un claro ejemplo fue la rueda de prensa en la que Trump, en medio de su intervención, tomaba la nota que su secretario de Estado, Marco Rubio, le había escrito, y la leía en voz alta: "Marco acaba de darme una nota. "Vuelve a Chevron. Ellos quieren comentar algo más" Muy bien volvamos con Chevron, Marco. Muchas gracias Marco". Este gesto mostró a Rubio incluso algo avergonzado tras hacer pública una nota que, por su contenido, parecía ser privada. Pero Trump sonreía y le daba una palmada en la espalda al secretario estadounidense, sin mostrar un mínimo de incomodidad ni arrepentimiento.

Seguidamente, un periodista le pregunta: "¿Qué es el otro pin que lleva?", a lo que Trump contesta: "Alguien me lo ha dado, ¿saben lo qué es? Se llama el Trump feliz... considerando que nunca estoy contento, nunca estoy satisfecho. Nunca estaré satisfecho hasta que hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero nos estamos acercando bastante, les digo una cosa. A esto se le llama un Trump feliz". Tiene respuestas para todo... pero lo que no tiene son filtros. En medio de la reunión en la Casa Blanca con las grandes empresas petroleras para abordar la intervención en Venezuela, el mandatario se levantó para observar por la ventana cómo iban las obras del nuevo salón de baile. "Bueno, voy a echar un vistazo yo mismo", decía, asegurando que en esa localización podrían haberse reunido muchos mas empresarios interesados en Venezuela.

