El papa lamenta ante los cardenales que la Iglesia "cerrase la puerta" a víctimas de abuso

Durante dos días el papa León XIV ha reunido en un consistorio extraordinario a todos los cardenales del mundo. Concretamente, la Santa Sede hacongregado a 170 de los 245 miembros del actual Colegio Cardenalicio. En su discurso, el Santo Padre ha lamentado que la Iglesia "cerrase la puerta a las víctimas de abusos". Esta actitud hizo, dice el pontífice, que su dolor "fuese más fuerte".

Las víctimas de abuso cargan con una herida profunda que quizá dure toda la vida, pero muchas veces esos escándalos en la Iglesia se debieron a que "se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores", ha asegurado León XIV.

El objetivo de este consistorio extraordinario era el de reunir a los cardenales para contar con su apoyo para la toma de decisiones en el gobierno de la Iglesia católica.

León XIV ha querido aclarar que aunque no se tratara de un tema que trataron en la reunión en específico, si quiere "mencionar un problema que aún hoy es realmente una herida en la vida de la Iglesia en muchos lugares: la crisis causada por los abusos sexuales".

Entre los temas de debate que se han tratado en estos días destacan cuatro: la sinodalidad, o la idea de una iglesia participativa; la evangelización, la constitución apostólica y la consiguiente reforma de la Curia del difunto Francisco y la liturgia.

Como conclusión del foro, León XIV instó a los cardenales a transmitir a los obispos un mensaje claro: "La escucha es profundamente importante". "No podemos cerrar los ojos ni los corazones", dijo el Santo Padre, quien recordó el testimonio de una víctima que le explicó que lo más doloroso para ella fue que ningún obispo quisiera escucharla.

En el discurso, también mencionó el tema de la formación: "Ustedes han hablado de la importancia de la formación: formación para la escucha, formación para una espiritualidad de la escucha.

León sugiere aumentar el número de encuentros con los cardenales de todo el mundo

El papa propone la celebración una cumbre más de este tipo al año para seguir cooperando, la próxima en junio de este año. "Quiero sugerir que este año realicemos una segunda edición de dos días, y luego, para el futuro, continuar los encuentros, pero quizás de más días, una vez al año: tres o cuatro días, como algunos grupos han sugerido", ha explicado. Estos encuentros dice que se organizarían dedicando el primer día a la reflexión, oración y encuentro, y los días restantes al trabajo.

En estos días, León XIV ha insistido a los cardales en esforzarse por la unidad, conocedor de las divisiones existentes entre las facciones reformista y conservadora, que también se dieron durante los doce años del pontificado de Francisco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.