Francia impulsa una ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El acceso de los menores de 15 años a las redes sociales podría quedar prohibido en Francia a partir de septiembre de 2026. Una medida sin precedentes en Europa destinada a frenar los efectos nocivos del uso temprano y descontrolado de plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram, X o YouTube.

El presidente Emmanuel Macron ha impulsado un proyecto de ley para restringir ese acceso y establecer sistemas de verificación de edad y consentimiento parental obligatorio, una iniciativa similar a la aprobada recientemente en Australia para menores de 16 años. El texto, que será debatido en el Parlamento francés a comienzos de este año, no solo propone la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años sin supervisión adulta, sino que también refuerza los mecanismos para verificar la edad real de los usuarios y evitar que los niños creen cuentas falsas o mientan sobre su edad. Las plataformas que no cumplan con estas exigencias podrían enfrentarse a sanciones y multas significativas.

Preocupación por salud mental y desarrollo infantil

Expertos en educación y salud pública llevan años alertando de los riesgos asociados al uso temprano de redes sociales: desde adicción digital y pérdida de habilidades básicas como la lectura o la escritura a mano, hasta problemas de salud mental, ciberacoso o exposición a contenidos inapropiados. Muchos coinciden en que los jóvenes están "demasiado enganchados" y que incluso se están perdiendo competencias fundamentales por pasar demasiado tiempo frente a una pantalla.

El CEO de Desconecta, Marc Gasip, ha advertido de que estas adicciones afectan a tres áreas claves del desarrollo: escolar, familiar y social. Para él, reformas de este tipo envían "un mensaje claro a las plataformas: asuman su responsabilidad".

Debate y desafíos legales

La propuesta de Francia se enmarca en un contexto más amplio de discusión en la Unión Europea sobre la protección de menores en internet. La Comisión Europea y varios países miembro trabajan en herramientas de verificación de edad a escala comunitaria, aunque no existe consenso completo entre todos los estados sobre una edad mínima común.

Además, sectores de la industria tecnológica advierten de retos técnicos y de privacidad en la implementación de sistemas de verificación de edad fiables, mientras que defensores de los derechos digitales sostienen que una prohibición total podría limitar el acceso a espacios de información y participación social para los jóvenes más allá de los riesgos existentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.