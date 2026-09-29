Dos muertos y seis desaparecidos, entre ellos tres niños, tras un naufragio en el Mediterráneo

Dos personas, entre ellas un niño, han muerto y al menos otras seis permanecen desaparecidas, incluidos tres menores de una misma familia, tras el nauftrago de una lancha neumática ocurrido en la madrugada de este martes en aguas internacionales del Mediterráneo, según informó la ONG alemana Sea-Watch.

El rescate

La tripulación del buque de rescate rápido Aurora acudió a la zona después de recibir una alerta de la red de emergencia civil Alarm Phone. A su llegada, los rescatistas encontratron una lancha neumática casi desinflada en la que permanecían cinco supervivientes y dos cadáveres, uno de ellos de un menor, explicó Sea-Watch en un comunicado.

Otros 23 ocupantes de la embarcación habían conseguido ponerse a salvo previamente en la plataforma de gas Hasdrúbal, situada en aguas internacionales dentro de la zona de búsqueda y rescate de Túnez.

Después de obtener la autorización del centro de coordinación marítima tunecino, el Aurora se dirigió hasta la instalación para recoger al grupo, en el que también había un niño pequeño.

Seis desaparecidos

Los supervivientes relataron que al menos seis personas continúan desaparecidas en el mar, entre ellas tres niños pertenecientes a una misma familia. Sea-Watch señalo que todavía no se ha podido determinar si el menor cuyo cuerpo fue recuperado por la tripulación del Aurora es uno de esos tres niños.

El buque navega ahora hacia la isla italiana de Lampedusa, después de que las autoridades italianas le asignaran este puerto como lugar seguro de desembarco. A bordo viajaban los 28 supervivientes.

Menos llegadas a Italia

En lo que va de año, 22.657 migrantes han llegado a las costas italianas, frente a los 50.394 registrados durante el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior de Italia.

Sea-Watch cuestionó que la reducción de las llegadas pueda considerarse un éxito ante el balance del naufragio. "Los gobiernos celebran la disminución del número de llegadas como un éxito. Vemos lo que significa este 'éxito': al menos dos muertos y seis desapareciedos, entre ellos tres niños", denunció la portavoz de la organización en un comunicado.

La ONG reclamó ante esta situación "un programa europeo de búsqueda y rescate gestionado por el Estado". Según datos de Sea-Watch, en 2026 más de 1.970 personas han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo "mientras buscaban refugio".