La Policía rocía con gas lacrimógeno a un grupo de migrantes para evitar que abandonaran la costa francesa

En Gravelines, al norte de Calais, agentes de la policía francesa utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de migrantes que intentaba abandonar la costa en dirección al Reino Unido. Los agentes cortaron previamente la embarcación neumática para impedir que pudiera ser utilizada para el cruce.

Después de que la policía inutilizara la embarcación, los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar al grupo. La escena se produjo en la playa de Petit-Fort-Philippe, en Gravelines, cerca de Calais. Reuters identificó a su fotógrafa Hannah McKay como autora de las imágenes.

Francia y Reino Unido han reforzado durante 2026 la cooperación policial para impedir las salidas desde la costa francesa. El Gobierno británico anunció en junio el despliegue de dos unidades policiales especializadas francesas en el norte de Francia, con 125 agentes y reservistas, incluyendo una unidad antidisturbios destinada específicamente a contener y dispersar grupos en las playas.