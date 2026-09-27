Muere una niña de cuatro años tras ser encontrada en un cubo de basura lleno de agua y peces

Una niña de cuatro años ha muerto después de ser encontrada boca abajo en un gran cubo de basura lleno de agua y peces en el baño de una vivienda de Macon, en el estado estadounidense de Georgia, un suceso cuyas circunstancias investigan las autoridades.

La menor, identificada como Jayde Wooten, fue localizada el pasado 19 de septiembre y trasladada posteriormente a un centro hospitalario, donde los médicos certificaron su fallecimiento, según informó la oficina del sheriff del condado de Bibb.

Los agentes acudieron poco antes de las 14.00 horas a una vivienda de Rocky Creek Road después de recibir un aviso por una emergencia médica y, a su llegada, encontraron a familiares y vecinos practicando maniobras de reanimación a la pequeña en el exterior de la casa.

Según el informe policial al que tuvo acceso la cadena local WGXA, el padre de la niña explicó que acababa de regresar a la vivienda cuando se dio cuenta de que su hija no estaba en su habitación.

Tras preguntar a la madre, que indicó que la última vez que la había visto estaba comiendo en la cocina antes de que ella se quedara dormida, el hombre comenzó a buscar a la menor por las habitaciones de la casa y en los alrededores.

Durante la búsqueda escuchó gritar a la madre y regresó al interior de la vivienda, donde encontró a la niña boca abajo dentro de un gran recipiente situado en un baño y que contenía agua y peces, de acuerdo con el citado informe.

El padre sacó a la menor del agua y la llevó al exterior para pedir ayuda. Dos vecinos se turnaron para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde falleció.

Las autoridades no han determinado públicamente cómo acabó la niña dentro del recipiente ni han establecido todavía la causa oficial de la muerte.

La oficina del sheriff mantiene abierta una investigación y los resultados de la autopsia continuaban pendientes, según confirmó la oficina del forense del condado de Macon-Bibb a la revista 'People'.