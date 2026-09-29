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Un niño mata a una profesora a puñaladas y deja dos heridos en un colegio de Eslovaquia

El supuesto autor del delito es un estudiante del grado 8 (13-14 años), y fue detenido por la Policía.

Un vehículo blindado de la policía eslovaca patrulla el centro de Bratislava, Eslovaquia

Un vehículo blindado de la policía eslovaca patrulla el centro de Bratislava, Eslovaquia EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Un niño ha matado a una profesora y ha dejado dos heridos con un arma afilada. Los hechos han ocurrido este martes en un colegio en el norte de Eslovaquia, atendiendo a informaciones de la cadena 'TA3'.

El supuesto autor del delito es un estudiante del grado 8 (13-14 años), fue detenido por la Policía, que aseguró tener la situación controlada. En concreto, el ataque con una arma blanca se ha saldado con la vida de la maestra y exdirectora del centro de 61 años, mientras que otra profesora fue trasladada al hospital con una herida en el pecho tras ser apuñalada y se encuentra fuera de peligro de vida. El tercer herido es un niño que se encuentra en estado crítico.

Al conocer los hechos, los equipos de emergencia han acudido al centro con un despliegue de dos ambulancias terrestres y dos helicópteros de rescate, y ha sido con estos medios como han podido evacuar a las dos personas heridas.

Por otro lado, la policía eslovaca ha informado de que ya se ha puesto en marcha una investigación del caso, incluyendo una investigación penal por el delito especialmente grave de asesinato premeditado, siendo el sospechoso un alumno de primaria de 13 años de edad.

Del mismo modo, las autoridades han señalado que la situación está bajo control y no existe ningún peligro adicional. Tal y como ha explicado la Policía de Eslovaquia, "no es posible dar más detalles al respecto para no obstaculizar el desarrollo de la propia investigación".

"Lo lamento profundamente"

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha señalado que sigue "con gran preocupación" la situación tras el "trágico suceso". "Personalmente, lo lamento profundamente, expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y deseo a los heridos una pronta recuperación y mucha fuerza", ha asegurado tras indicar que los ministros correspondientes se dirigen a la localidad.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el asesinato de una profesora en Eslovaquia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el asesinato de una profesora en Eslovaquia en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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