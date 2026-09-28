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Asesinan a dos estudiantes universitarios en Morelos, semanas después del crimen de la española Claudia Tacoronte

Dos estudiantes adolescentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinados en Cuernavaca. Con ellos, ya son seis los jóvenes vinculados a este centro educativo que han perdido la vida de forma violenta en lo que va de año. El caso más sonado fue el de la española Claudia Tacoronte.

Dos estudiantes asesinados en Morelos

Asesinan a dos estudiantes universitarios en Morelos, semanas después del crimen de la española Claudia Tacoronte | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Dos estudiantes adolescentes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados la noche del sábado en Cuernavaca, según informó este domingo la Fiscalía General del Estado de Morelos. Varios hombres que iban armados dispararon directamente contra los jovenes.

La Fiscalía ha asegurado que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no ha ofrecido más información sobre las circunstancias del doble asesinato ni sobre posibles responsables.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Chulavista. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Ministerio Público, investigadores y peritos para llevar a cabo las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

La universidad confirmó que las víctimas eran estudiantes adolescentes de su Preparatoria Número 2 y trasladó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

La rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, exigió el esclarecimiento de los hechos y reclamó a las autoridades una investigación "pronta y exhaustiva" que permita identificar y castigar a los responsables.

Además, pidió a los distintos niveles de gobierno y a la sociedad civil adoptar medidas concretas para reforzar la seguridad de los jóvenes.

Dos semanas después del asesinato de una estudiante española

El doble crimen se produce apenas dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada que se encontraba en México realizando una estancia académica en la UAEM.

La joven fue atacada con un arma blanca la noche del 12 de septiembre cerca de la Casa de Cultura de Cuautla, cuando acudía a una feria de plantas medicinales. Las autoridades apuntaron entonces a un intento de robo como motivo del ataque. Tacoronte murió poco después.

Días más tarde fue detenido el presunto autor del crimen, Francisco Javier "N", quien fue vinculado a proceso por una jueza. La Fiscalía de Morelos señaló que el acusado habría actuado bajo circunstancias que permiten acreditar razones de género, entre ellas las lesiones infamantes y la exposición del cuerpo en un lugar público.

El asesinato de la estudiante española provocó una fuerte reacción tanto en México como en España y movilizaciones de estudiantes de la UAEM, que reclamaron justicia y medidas para combatir la violencia contra las mujeres.

Ahora, el asesinato de estos dos estudiantes vuelve a poner el foco sobre la violencia que afecta a la comunidad universitaria de Morelos. La UAEM ha reiterado su preocupación y ha reclamado a las autoridades medidas que permitan garantizar que los jóvenes puedan estudiar y vivir sin miedo.

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