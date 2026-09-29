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Brote de ébola

Asesinan a golpes a un político y queman su casa tras hablar sobre ébola en un programa de radio

Por el momento se desconoce el número de personas involucradas en el suceso.

Imagen de archivo de agosto de 2014, durante la epidemia de ébola en Liberia.

Imagen de archivo de agosto de 2014, durante la epidemia de ébola en Liberia. EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Un político acudió a un programa de radio para promover medidas de prevención de enfermedades para combatir la propagación del ébola. Pero cuando estaba en su barrio fue atacado y falleció por los "graves actos de violencia", explicó su partido en un comunicado.

Se trata de residente interino del partido UDPS en la República Democrática del Congo Marie-Celestin Karondwa y vivía en la ciudad de Butembo al noreste del país, lugar que se ha convertido en un foco mortal de la enfermedad. Hasta la fecha, el ébola ha causado la muerte de casi 4.000 personas.

El político intervino en Radio Mwangaza, donde "había sensibilizado a la población sobre la lucha contra el ébola". Tras ello fue golpeado y le robaron sus pertenencias antes de que incendiaran su casa, según Reuters. De momento, ni el partido ni las autoridades han ofrecido más información del suceso. Por lo que se desconoce la identidad y número de atacantes involucrados.

Tampoco se ha esclarecido el motivo de la agresión, aunque no es infrecuente que en el país africano se ejerza violencia contra los equipos de respuesta a la enfermedad y los centros de salud.

Por su parte, la federación de la UDPS afirmó que Karondwa fue "víctima inocente por haber defendido la postura del partido sobre la existencia de la enfermedad del virus del Ébola [...] y la amenaza que representa para la población".

El partido exigió "que se aclaren las circunstancias exactas de este drama y que las personas implicadas respondan por sus actos ante la Justicia, de conformidad con las leyes de la República".

Casi 4.000 muertes

El último brote en el Congo se declaró el pasado 15 de mayo y, hasta la fecha, según las últimas cifras del gobierno los casos vinculados a la cepa Bundibugyo han aumentado a más de 8.000.

Han registrado 8.067 casos y 3.901 muertes, arrojando una tasa de letalidad del 48,9%. Actualmente no existe ningún tratamiento probado, pero se están realizando ensayos con vacunas contra esta cepa.

Desde mayo, al menos 180 menores han perdido a ambos progenitores o a las personas responsables de su cuidados. Es decir, cerca de dos niños al día se quedan si sus padres o principales cuidadores, según Save the Children.

Además, el Ministerio de Salud informaba que al menos 800 niños han contraído la enfermedad y más de 357 han muerto, aunque Save the Children advierte de que la cifra real probablemente sea superior..

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