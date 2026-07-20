Rescatan con vida a una madre y a su hijo cinco días después del naufragio de un barco en Indonesia

Los equipos de rescate continúan sin descanso la búsqueda de supervivientes tras el naufragio del ferry KM Nurul Salsa, ocurrido el pasado miércoles en aguas del este de Indonesia. Este domingo, el operativo ha vuelto a dejar un resultado esperanzador con el hallazgo de una madre de 46 años y su hijo de 24, que permanecían con vida en una pequeña isla.

Ambos fueron encontrados en la isla de Balaloho, un islote de apenas 1,6 kilómetros de longitud y unos 500 metros de ancho, habitado principalmente por pescadores. Su localización supone un nuevo avance en unas labores de rescate que continúan activas, ya que todavía hay 18 personas desaparecidas.

Una mujer ha sido encontrada sin vida

En la embarcación viajaban unas 78 personas cuando el motor sufrió una avería que acabó provocando el hundimiento del barco, a unos 79 kilómetros del puerto de las islas Selayar. Hasta el momento, las autoridades han logrado rescatar con vida a 46 pasajeros, mientras que han confirmado el fallecimiento de una mujer, cuyo cuerpo fue recuperado por los equipos de emergencia.

El dispositivo de búsqueda, activado tras recibirse el aviso del fallo mecánico, moviliza a más de 200 rescatistas que trabajan a bordo de varias embarcaciones. En las labores participan también efectivos del Ejército y de la Policía de Indonesia, además de pescadores y residentes de la zona.

Según explicó Andi Sultan, jefe de respuesta a emergencias en Makassar, las operaciones se han desarrollado en condiciones especialmente complicadas. Los equipos han tenido que enfrentarse a olas de entre dos y tres metros de altura, además de fuertes vientos que han dificultado el rastreo de la zona.

Cinco supervivientes agarrados a una trampa para peces

El rescate de la mujer y su hijo se suma al logrado durante la noche del sábado, cuando los servicios de emergencia localizaron a otros cinco supervivientes, entre ellos una niña de siete años, que habían conseguido mantenerse a flote aferrados a una trampa para peces.

Este tipo de accidentes marítimos son relativamente frecuentes en Indonesia, un archipiélago formado por más de 17.000 islas donde el transporte por ferry constituye uno de los principales medios de desplazamiento. Las deficientes medidas de seguridad y los problemas de sobrecarga en algunas embarcaciones siguen siendo algunos de los factores que favorecen este tipo de siniestros.

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