Una exalumna denuncia una violación grupal cometida por siete miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell

Una denuncia por una presunta violación grupal ha puesto en el foco a la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Una antigua alumna, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos, acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente en octubre de 2024. El caso ha vuelto a salir a la luz tras la presentación de una demanda civil y la reacción de la actriz Florence Pugh, que ha criticado duramente la respuesta de la institución.

Según la denuncia, la joven fue presionada para consumir una sustancia que se cree que era ketamina durante una fiesta en la residencia de la fraternidad, situada en Ithaca, Nueva York. Antes de la presunta agresión, uno de los estudiantes habría enviado un mensaje al grupo de Snapchat de la fraternidad invitando a otros compañeros a acudir al lugar: 'putas gratis', según informa The Independent y recoge el dirario Metro UK.

La demandante sostiene que varios hombres llegaron posteriormente y que sufrió agresiones sexuales durante horas en distintas habitaciones, hasta perder el conocimiento.

La Fiscalía estudia revisar el caso dos años después

Ninguno de los siete denunciados fue acusado penalmente en 2024. El fiscal del condado, Matthew Van Houten, ha anunciado que su oficina volverá a examinar los hechos, aunque advierte de que la versión recogida en la demanda civil presenta diferencias importantes respecto a la declaración inicial de la estudiante ante la Policía universitaria.

El abogado de la joven, Thomas Giuffra, cuestiona la investigación y asegura que los mensajes de Snapchat ya habían sido entregados a las autoridades en 2024. El fiscal, sin embargo, sostiene que esas conversaciones nunca llegaron a su oficina.

Por su parte, Cornell afirma que investigó las acusaciones conforme a sus protocolos internos y recuerda que la fraternidad continúa expulsada del campus. La institución señala que las leyes federales de privacidad le impiden revelar las sanciones individuales impuestas a los estudiantes.

Florence Pugh denuncia la falta de consecuencias para los presuntos agresores

La polémica ha provocado una contundente reacción de Florence Pugh. La actriz ha publicado un extenso mensaje en Instagram en el que denuncia la respuesta de las instituciones ante la violencia sexual y reclama una mayor implicación de los hombres.

Según el abogado de la denunciante, dos de los estudiantes fueron expulsados, mientras que los otros cinco recibieron sanciones menores, como suspensiones temporales, talleres o trabajos escritos.

"Necesitamos que nuestros hombres se sientan tan horrorizados y repugnados como nosotras. Tenéis que liderar, tanto como lo hacemos nosotras, conversaciones sobre cómo cambiar la tolerancia y la complicidad ante este comportamiento. ¿Cómo podéis esperar que confiemos en que 'no son todos los hombres' cuando, en momentos como este, muchos de vosotros os quedáis callados?", plantea Pugh.

La intérprete también carga contra quienes pudieron conocer lo ocurrido y no hicieron nada para impedirlo. "Saber que una tortura tan violenta como una violación está a punto de ocurrir 'en la planta de arriba' y no hacer NADA AL RESPECTO, es enfermizo, cobarde y despiadado", afirma.

Pugh cuestiona, además, que las instituciones prioricen el futuro académico de los presuntos agresores frente a las consecuencias que afrontan las víctimas. "¿Y qué hay de la vida que esas chicas tienen que soportar después, sabiendo que la reputación de él es más valiosa que su verdad?", se pregunta.

La actriz termina su publicación con un llamamiento: "Empezad a protegernos, joder. Enfadaos por nosotras. Por favor".