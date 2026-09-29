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Despiden a una ingeniera tras emborracharse en un viaje de trabajo: pide una indemnización de 88 millones

Por este motivo, ha pedido una indemnización de 88 millones. De conseguirse sería la indemnización laboral más elevada registrada nunca en el país británico.

Imagen del mazo de un juez

Imagen del mazo de un juez Pexels

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El despido de una ingeniera puede salirle muy caro a una tecnológica británica. La despedida reclama 88 millones de euros y de conseguirse sería una indemnización récord en el ámbito laboral del país.

La protagonista de esta historia es Shannon Burns, ella ocupaba el puesto de exvicepresidente de ingeniería en Gitpod. Según recoge Daily Mail la empresa llevó a Burns a Austria por un viaje de trabajo, concretamente a Austria. En ese viaje, tanto Burns como otros compañeros durante una noche bebieron alcohol y ella en concreto olvidó la llave de su habitación por lo que acabó durmiendo en una sauna. Tras este viaje a esta ejecutiva se le comunicó el despido.

Ella defiende que aunque fueron varios los compañeros que bebieron alcohol y, asegura que también el director ejecutivo lo hizo, solo se la despidió a ella.

Calculando el salario que dicho despido le impidió seguir ganando, los bonus, las acciones y las repercusiones en su carrera laboral se cifró en 88 millones de euros la indemnización que se reclama. Hasta la fecha la indemnización más elevada en Inglaterra por un tema laboral ascendió a los 5,3 millones de euros. Una cantidad muy inferior a la actual.

Burns tiene acciones en Gitpod, que ahora es propietaria de OpenAI. Sus acciones están valoradas en 3 millones de euros pero tienen un potencial de alcanzar los 24 millones en cuatro años. Por esto, el tribunal ordena a la empresa a aclarar cuál fue el precio de venta a OpenAI.

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