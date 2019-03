Tres muertos en un ataque armado a la caravana del candidato opositor venezolano

Tres partidarios del candidato opositor a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, murieron a consecuencia de un ataque perpetrado el sábado cerca de la ciudad de Barinas (oeste), de donde es oriundo el presidente venezolano, Hugo Chávez, aseguró el diputado opositor Julio Borges.



"Ayer en la noche murió una tercera persona. Nosotros lo que queremos es que haya justicia. Lo que pedimos es que no haya impunidad", declaró a los periodistas el líder del partido opositor Primero Justicia (PJ, conservador), quien no quiso identificar a la tercera víctima asesinada a tiros.



Horas antes, el también diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), informó de que la policía había detenido "a la persona que el sábado efectuó los disparos", lo que fue corroborado por la Fiscalía que, además, dio cuenta en un comunicado que son tres los detenidos.



Borges añadió que "supuestamente" se trata de funcionarios del Ministerio del Ambiente y de la Policía Regional de Barinas. El diputado opositor fue tildado de "irresponsable y bobo" por Cabello, por haber asegurado la víspera que los disparos fueron hechos por activistas "del partido de Gobierno".



El ministro del Interior, Tareck el Aissami, que no ha aludido al tercer muerto, identificó a los dos fallecidos como Omar Fernández, de 63 años, y Antonio Valero, de 32, y dijo que fueron víctimas de un "presunto enfrentamiento" en un camino rural entre Barinas y la vecina localidad de Barinitas.



El diputado opositor Julio Reyes explicó poco después del hecho que los disparos fueron efectuados "por un señor con la cara descubierta, a plena luz del día, que empezó a disparar a mansalva" contra la caravana de opositores que al atardecer del sábado recorría una carretera rural de Barinas.



La Fiscalía reveló en un comunicado que son tres los detenidos y los identificó como Jonathan Rafael Ocaña, de 43 años; José Manuel Nieves Pineda, de 20, y Enmanuel Lorenzo Reyes, de 22, sin detallar cuál de ellos fue el que disparó ni si efectivamente son funcionarios.