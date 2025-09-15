Dos jóvenes de 17 años orinan en el caldero de un 'hot pot' y les condenan a pagar 255.000 euros

Un tribunal de la ciudad china de Shanghái ha condenado a dos adolescentes por orinar en un 'hot pot'. Sin duda, orinar en uno de los populares calderos de sopa caliente en los que se cocinan carne o verduras les ha salido caro: los dos jóvenes tienen que disculparse públicamente y pagar una multa de más de 255.000 euros.

Tal y como ha confirmado el portal de noticias local Shine, van a ser los padres de estos dos jóvenes quienes abonen la sanción ya que ambos son menores de edad. En primer lugar, tienen que pagar 15.552 euros por limpieza y sustitución de materiales y posteriormente, tienen que abonar 247.635 euros en concepto de facturación perdida, daños de reputación y gastos legales.

Estos hechos sucedieron en una popular cadena de restaurantes llamada Haidilao. En un principio, la compañía de restaurantes reclamó una cantidad mucho más alta: concretamente, 2,8 millones de euros.

Los jóvenes se grabaron mientras orinaban en el caldero de sopa caliente

Los menores se grabaron y publicaron el vídeo en redes sociales. Dicho vídeo corrió como la pólvora en redes y no tardó en viralizarse. Cuando se volvió viral, la Policía de Shanghái detuvo a ambos adolescentes, apellidados Tang y Wu.

El tribunal consideró que ambos habían "llevado a cabo actos deliberados que afectaron tanto a la propiedad como a la reputación" del restaurante. Asimismo, desde el tribunal criticaron que los jóvenes permitiesen "que el vídeo circulase por las redes sociales pese a su probable impacto social".

Por otro lado, los jueces aseguraron que los acusados eran "capaces de entender la ilegalidad de sus acciones y las consecuencias de la denuncia" y concluyeron afirmando que sus padres "habían eludido su obligación de supervisarlos".

El restaurante afectado compensó a 4.000 clientes que acudieron al establecimiento durante el mes de los hechos

Cuando este vídeo salió a la luz, el personal de Haidilao confirmó que se desinfectaron y reemplazaron todos los utensilios de la cocina y de la vajilla.

Por otro lado, la cadena ha lanzado un comunicado pidiendo disculpas por todo lo acontecido, asegurando que están "extremadamente arrepentidos".

Tal y como informaron desde el comunicado, entienden "plenamente que la angustia causada a los clientes por este incidente no puede ser compensada de ninguna manera", aunque desde el restaurante aseguran que van a hacer "todo lo posible por asumir la responsabilidad".

Asimismo, el propio restaurante confirmó que ofrecerá una compensación a los más de 4.000 clientes que acudieron al establecimiento durante el mes que ocurrió el incidente.

