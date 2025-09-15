Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

China

Dos jóvenes de 17 años orinan en el caldero de un 'hot pot' y les condenan a pagar 255.000 euros

Los padres de ambos deberán pagar esta sanción ya que son menores de edad.

Imagen de un hotpot.

Imagen de un hotpot.Pixabay

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un tribunal de la ciudad china de Shanghái ha condenado a dos adolescentes por orinar en un 'hot pot'. Sin duda, orinar en uno de los populares calderos de sopa caliente en los que se cocinan carne o verduras les ha salido caro: los dos jóvenes tienen que disculparse públicamente y pagar una multa de más de 255.000 euros.

Tal y como ha confirmado el portal de noticias local Shine, van a ser los padres de estos dos jóvenes quienes abonen la sanción ya que ambos son menores de edad. En primer lugar, tienen que pagar 15.552 euros por limpieza y sustitución de materiales y posteriormente, tienen que abonar 247.635 euros en concepto de facturación perdida, daños de reputación y gastos legales.

Estos hechos sucedieron en una popular cadena de restaurantes llamada Haidilao. En un principio, la compañía de restaurantes reclamó una cantidad mucho más alta: concretamente, 2,8 millones de euros.

Los jóvenes se grabaron mientras orinaban en el caldero de sopa caliente

Los menores se grabaron y publicaron el vídeo en redes sociales. Dicho vídeo corrió como la pólvora en redes y no tardó en viralizarse. Cuando se volvió viral, la Policía de Shanghái detuvo a ambos adolescentes, apellidados Tang y Wu.

El tribunal consideró que ambos habían "llevado a cabo actos deliberados que afectaron tanto a la propiedad como a la reputación" del restaurante. Asimismo, desde el tribunal criticaron que los jóvenes permitiesen "que el vídeo circulase por las redes sociales pese a su probable impacto social".

Por otro lado, los jueces aseguraron que los acusados eran "capaces de entender la ilegalidad de sus acciones y las consecuencias de la denuncia" y concluyeron afirmando que sus padres "habían eludido su obligación de supervisarlos".

El restaurante afectado compensó a 4.000 clientes que acudieron al establecimiento durante el mes de los hechos

Cuando este vídeo salió a la luz, el personal de Haidilao confirmó que se desinfectaron y reemplazaron todos los utensilios de la cocina y de la vajilla.

Por otro lado, la cadena ha lanzado un comunicado pidiendo disculpas por todo lo acontecido, asegurando que están "extremadamente arrepentidos".

Tal y como informaron desde el comunicado, entienden "plenamente que la angustia causada a los clientes por este incidente no puede ser compensada de ninguna manera", aunque desde el restaurante aseguran que van a hacer "todo lo posible por asumir la responsabilidad".

Asimismo, el propio restaurante confirmó que ofrecerá una compensación a los más de 4.000 clientes que acudieron al establecimiento durante el mes que ocurrió el incidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Europa diseña un 'muro de drones' para protegerse de Rusia

Drones

Publicidad

Mundo

Imagen de un hotpot.

Dos jóvenes de 17 años orinan en el caldero de un 'hot pot' y les condenan a pagar 255.000 euros

La OTAN reforzará sus tropas en el flanco oriental tras la invasión de drones rusos en Polonia

Europa diseña un 'muro de drones' para protegerse de Rusia

Imagen de Alice Weidel, una de los líderes de AfD en Alemania.

La ultraderecha alemana se dispara: La AfD triplica sus resultados en las elecciones de Renania

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok
EEUU

Trump anuncia un acuerdo con China para que TikTok siga funcionando en EEUU

Pussy Riot
Busca y captura

La Fiscalía rusa pide de 9 a 14 años para las activistas de la banda Pussy Riot

Un coche de la Policía australiana
Australia

Investigan 20 muertes relacionadas con un negocio de suicidio asistido: daban a sus víctimas un medicamento para sacrificar animales

El principal sospechoso aseguró que practicaba eutanasia a ballenas para conseguir las drogas que introducía a sus pacientes.

Imagen de archivo de una patrulla de policía italiana
Italia

Un hombre se lanza desde 20 metros para suicidarse y cae sobre una mujer matándola

Una anciana de 83 años ha fallecido en el patio de su edificio cuando un vecino de 70 años se lanzó desde un cuarto piso.

Trump saluda a Starmer en la Casa Blanca

Reino Unido y Estados Unidos anuncian un acuerdo para impulsar el desarrollo de la energía nuclear

Soldados patrullan después de que un dron ruso impactara en un edificio en Polonia

La OTAN lanza la operación 'Centinela Oriental' ante las incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Imagen de archivo de Madeleine y de Brueckner.

Novedades sobre el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann y la policía de Londres

Publicidad