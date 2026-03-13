Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Impresionantes imágenes del impacto de un dron contra un edificio residencial de lujo en Dubái

El dron impactó contra un edificio en la zona del puerto de Dubái Creek. La explosión provocó un incendio y la evacuación de la torre.

Explosión de un dron en una torre de Dubái.

Siguen los ataques en Irán

Laura Simón
Publicado:

La guerra en Oriente Próximo nos sigue dejando imágenes de impacto. Una de ellas la hemos visto en Dubái, donde un dron impactó contra un edificio en la zona del puerto de Dubái Creek, provocando un incendio y la evacuación de la torre.

Esto ocurre en medio de las tensiones con Irán, que en su refriega ha lanzado varios ataques en contra de aliados de Israel y Estados Unidos, aunque la autoridad no ha confirmado que el artefacto proviniera de Teherán.

Oleada de ataques en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado el inicio de otra "gran oleada de ataques" contra Teherán. "Las FDI han iniciado una gran oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán", afirmaron en un breve comunicado.

Horas antes, el Ejército israelí había asegurado que su fuerza aérea atacó en las últimas 24 horas puestos de control y soldados iraníes de la unidad paramilitar Basij en Teherán. "Tras los extensos daños sufridos por los principales activos de las fuerzas de seguridad interna y la unidad Basij, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron en los últimos días que soldados de la unidad Basij habían establecido puestos de control en varias zonas de Teherán", detallaron entonces.

Y, en otro comunicado, señalaron que también estaban atacando simultáneamente Beirut y el sur de Líbano. "Las FDI han iniciado una oleada generalizada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hizbulá en el sur del Líbano", indicaron.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo hoy que la guerra contra el grupo chií libanés "no será corta" e insistió en el mensaje del Ejecutivo israelí de que "el Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio", por lo que amenazó con que lo harán las tropas israelíes.

Al menos 12 muertos en un ataque contra una playa en Beirut

En uno de los últimos ataques más mortales al menos doce personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

