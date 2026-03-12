Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así son los drones Shahed de Irán en la guerra: kamikazes de hasta 2.000 km de alcance y 50 kg de explosivos

Rusia también utiliza estos drones en la guerra de Ucrania y ahora ha introducido mejoras para hacerlos más difíciles de detectar y más destructivos.

Irán ha protagonizado una nueva escalada militar al lanzar centenares de drones Shahed con el objetivo de saturar las defensas antiaéreas de sus adversarios. Esta operación forma parte de una estrategia de desgaste que busca obligar a los sistemas enemigos a gastar recursos mucho más caros de los que ellos emplean para atacarlos.

El portavoz del cuartel central Khatam al-Anbiya, el mando más alto de las fuerzas aéreas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, ha manifestado que continuarán: "Seguiremos una política de ataque tras ataque".

Los drones Shahed-136 se han convertido en el arma preferida de Irán. Estos aparatos kamikaze tienen un diseño simple pero mortal: miden 3,5 metros de largo, alcanzan una velocidad máxima de 185 km/h y pueden cargar hasta 50 kilos de explosivos en su cabeza frontal.

Su radio de alcance es desde los 300 hasta los 2.000 kilómetros, lo que permite golpear objetivos muy alejados sin que pilotos arriesguen su vida o cazas. Cada uno pesa unos 200 kilos y puede viajar de noche o a baja altura, lo que hace más difícil su detección por radar.

Más allá de su capacidad ofensiva, la gran ventaja de los Shahed es su bajo coste. Fabricar uno puede ser hasta cien veces más barato que el precio de un misil Patriot, el tipo de defensa que muchos países utilizan para derribarlos.

Aunque se desconoce cuánto arsenal tienen los iraníes, los servicios de inteligencia internacionales saben que Teherán los almacena en ciudades enterradas bajo tierra, preparadas para resistir ataques aéreos y mantener sus capacidades ocultas.

Rusia ya los utilizaba

Sin embargo, el uso de estos drones ha despertado preocupación. Por ejemplo, Ucrania ha enviado equipos especializados a Oriente Medio para proteger las bases estadounidenses de ataques enemigos.

Cabe recordar que los drones amenaza de los Shahed no son de ahora. Rusia ya ha utilizado versiones de estos drones en su guerra contra Ucrania, logrando incluso mejorarlos con materiales más ligeros, cubiertas de carbono y sistemas para esquivar radares.

Los rusos han incorporado tarjetas SIM para transmitir datos y ojivas incendiarias y de fragmentación para provocar incendios Esas modificaciones aumentaron su alcance, resistencia y eficacia en combate.

