¿Dónde está Mati? Todo lo que se sabe sobre la desaparición de la española en Indonesia

En lo que respecta a Mati, todo son incógnitas. Fue el pasado 1 de julio cuando se le perdió la pista a la mujer de 72 años, fecha en la que hizo el check-out en el hotel donde estaba alojada den Lombok. Pero ¿qué se sabe de la desaparición de Mati? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Cómo están trabajando las autoridades locales?

¿Quién es Mati?

María Matilde Muñoz Cazorla es natural de Ferrol (A Coruña) aunque se asentó en Mallorca. A sus 72 años, puede presumir que ha recorrido medio mundo con Asia como uno de sus destinos preferentes. Según recoge 'El Mundo', la exazafata, además de visitar distintos rincones del continente asiático, también da clases de yoga, de inglés y español.

Según detalla 'El Mundo', Mati está casada con Arturo Jorge Suárez, de 75 años, a pesar de que en varios medios describieran a la gallega como "soltera y sin hijos". Aunque la pareja no ha llevado una vida de casados al uso, lo cierto es que contrajeron matrimonio el 11 de marzo de 2004.

Todo lo que se sabe de su desaparición

Mati puso rumbo a Indonesia este verano con la isla de Lombok como destino. En concreto, se hospedó en el hotel Bumi Aditya haciendo el 'check-out' el martes 1 de julio, según documentos internos y recoge a su vez 'ABC'. Sin embargo, la gallega salió del hotel a eso de las 10:30 de día 2 de julio y nunca regresó.

Según declaró Nurmala Hayati, contable del hotel, Muñoz pagó por adelantado y que iba a la playa la última vez que la vio, según recoge 'Efe'. "El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp, pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no la escribí más", detalló.

Después de su desaparición, el pasado 28 de julio en Girona, Olga, una amiga suya, interpuso una denuncia. Un procedimiento que imitó el agente turístico que le tramitó su visado. Más tarde su familia hizo lo mismo desde Alcalá de Henares. Esto hizo que Mossos d'Esquadra y Policía Nacional empezaran la investigación, según recoge el diario 'Última Hora'.

Según relata su amiga y recoge 'El Mundo', una amiga de Mati iba a visitarla el pasado 7 de julio y afirma que a pesar de que no le contestara, le llegaron los 'whatsapps'. Por ello, esta amiga decidió plantarse en el hotel y preguntar por Mati. Una empleada del hotel le dijo que su amiga se había ido a Laos. "Todos nos extrañamos. ¿Cómo es que no contesta a nadie y le contesta a la chica del hotel? No tenía sentido", recoge 'El Mundo'.

Mati, ¿víctima de un presunto robo?

Entre las pistas que giran entorno a este caso, se sabe que Mati acudió a Penang (Malasia) antes de entrar a Indonesia para que su visado indonesio no cumpliera. Sin embargo, perdió su bolso con tarjetas bancarias, lo que obligó a la gallega a que solicitara otras. Al no ser extranjera no censada y sin visado, no le quedaba otra opción que buscarse a alguien local de confianza que le sirviera de buzón, según recoge 'ABC'.

Amigos y familiares piensan que tal vez Mati fuese víctima de un robo. Matilde había perdido sus tarjetas bancarias en un viaje por lo que solicitó otras nuevas. Un hecho que podría haber sido 'vox populi'. Por su parte, su amiga Olga, declaró en un programa de televisión "que el hotel está implicado nos lo tememos al cien por cien".

Los instantes previos a salir del hotel

Para conocer más a fondo el caso, hay que tener en cuenta un dato: Mati era su única clienta en esos días, según 'ABC'. Los empleados del hotel aseguraron que fue el último día al que vieron a Mati, a quien se le pierde la pista a las tres de la tarde. Tres horas antes intercambió mensajes con la propia Mala, acerca de un problema técnico en su cuarto. El miércoles 2 de julio, Mati abonó por adelantado otros 20 días en su estancia, según dicho alojamiento.

El día 5 de julio, el hotel contactó con su cliente, una conversación en la que hablaron Mala y Mati. Supuestamente, la española afirmaba que tenía que irse a Laos. Un hecho, que, según ha constatado 'ABC', ha tenido constancia su familia. No fue hasta el 18 de agosto, cuando comenzaron las investigaciones entorno al caso.

Encuentran sus pertenencias en la zona de basuras del hotel

En mitad de esta rocambolesca historia, han surgido nuevos datos claves en el caso. Según el mismo diario citado previamente, se han encontrado las pertenencias de Mati en la zona de basura del hotel. Entre sus pertenencias, han hallado ropa, sandalias, libros, productos de aseo personal además de la mochila con la que viajaba.

Las pesquisas continúan y la policía de Indonesia afirma que no hay registro de salida de la propia isla de Lombok.

Por su parte, la familia ha rogado que "tanto la policía española como nuestra embajada en Yakarta coordinen junto a los agentes indonesios la geolocalización de su teléfono móvil, algo que es posible desde que existen denuncias en España y un caso abierto en Indonesia por estar desaparecida", según 'ABC'.

Las contradicciones de los empleados

Todavía continúan las investigaciones. Sin embargo, los empleados del hotel han presentado diversas contradicciones. El personal de hotel afirmó que en su bungaló no había ninguna televisión, un hecho que se presenta contrario según un vídeo que envió Mati a sus allegados.

A su vez, según recoge 'ABC' tras la llegada de más de una docena de agentes para analizar los efectos personales encontrados en la zona de basuras del hotel, Mala, a petición de los policías, envió a estos a que analizaran el bungaló 111 cuando en realidad Mati residía en el 107.

Una serie de negligencias que no han sido suficientes para que la policía de la comisaría de Senggigi presentara algún cargo en su contra.

