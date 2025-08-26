Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Aranceles Estados Unidos

Trump vuelve a la carga con sus aranceles: amenaza con nuevos impuestos que podrían afectar a Europa

El presidente de EE.UU ha advertido que "instituirá restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Publicidad

Eider Pascual
Publicado:

Trump ha vuelto a la carga con nuevas amenazas relacionadas con sus 'temidos' aranceles. El presidentes de Estados Unidos ha advertido que "impondrá aranceles adicionales sustanciales" contra países con normas digitales "discriminatorias", en una reciente publicación en Truth Social. "Aviso a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, yo, como presidente de los Estados Unidos, impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a EE. UU", declaró el presidente estadounidense.

Una medida que podría afectar a Europa. Los reiterados ataques de la administración de EE.UU van en contra de la Ley de Servicios Digitales de la UE, y concretamente, a los impuestos digitales. Además, Trump ha avisado que podría seguir poniendo limitaciones a los envíos a los países que perjudiquen a las tecnológicas de Estados Unidos. "Instituiré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", ha destacado.

Piezas clave en la historia

La Tasa de Google es una de las piezas clave alrededor de las declaraciones del mandatario republicano. Un impuesto de servicios digitales, que entre otros países aplica España, y que desde la Casa Blanca se ha calificado como fastidioso. "Están diseñados para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense", ha argumentado Trump.

Donald Trump ha seguido lanzando criticas sobre la legislación desde su red social. El político estadounidense ha nombrado a algunos gobiernos recordando que "dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China". Unas medidas que él ha tildado de "escandalosas" y ha argumentado que "deben acabar ya".

Unas palabras que reafirman lo que pidió Trump a su administración el pasado febrero. El conocido mandatario de los aranceles mandó al representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, que volviera a reactivar las investigaciones relacionadas con los países que aumentan con impuestos a los servicios digitales, justamente, a las empresas tecnológicas del país americano.

Para añadir más leña al fuego, el Gobierno de Trump ha dado directrices concretas a los diplomáticos estadounidenses en Europa para que creen presión mediante una campaña para formar oposición a la Ley de Servicios Digitales, ha concretado la agencia internacional Reuters. Su objetivo es hacer un esfuerzo para modificar o derogar esa ley de la que tanto critica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

España y Reino Unido preparan para enero la demolición de la verja de Gibraltar

Un avión aterrizando en Gibraltar

Publicidad

Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Trump vuelve a la carga con sus aranceles: amenaza con nuevos impuestos que podrían afectar a Europa

Erin Patterson se podría enfrentar a la cadena perpetua por tres homicidios y un intento de asesinato

El único superviviente de la 'asesina del solomillo' ofrece su perdón: "Ya no soy víctima, ella se ha convertido en víctima de mi bondad"

Operación en quirofano

China logra el primer transplante de pulmón de un cerdo a un humano

Mati despareció el pasado mes de julio en Indonesia
Indonesia

¿Dónde está Mati? Todo lo que se sabe sobre la desaparición de la española en Indonesia

Un manifestante sostiene una foto de un rehén israelí mientras los manifestantes bloquean una carretera
Guerra Gaza

Los familiares de rehenes israelies toman las calles para presionar a Netanyahu

Trump defiende sus políticas aplicadas en las calles de Washington
Estados Unidos

Trump se defiende de las críticas tras el despliegue masivo del agentes en Washington D.C: "No soy un dictador"

Donald Trump respalda su medida de desplegar agentes federales en la capital del país, con motivo de combatir el crimen. Una medida que eleva la tensión a nivel político.

Accidente helicóptero en Francia
Francia

VÍDEO: Un helicóptero de bomberos se estrella en Francia mientras cargaba agua para luchar contra los incendios

El aparato perdió el control en un lago en Rosporden, en el noroeste del país. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

Tifón Vietnam

VÍDEO: El tifón Kajiki arrasa el sureste asiático y deja al menos 3 muertos y 13 heridos

Donald Trump

Trump firma una orden para enjuiciar a los que quemen la bandera estadounidense

La hija de Dominique Pelicot, el violador francés, pide que muera en prisión

La hija de Gisèle Pelicot rompe la relación con su madre: "Me soltó la mano en aquella sala del tribunal. Me abandonó"

Publicidad