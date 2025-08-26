VÍDEO: El tifón Kajiki arrasa el sureste asiático y deja al menos 3 muertos y 13 heridos

Las autoridades locales han informado que al menos tres personas han fallecido y 13 han resultado heridas a causa del paso del Tifón por Vietnam. En estos momentos las labores de rescate se están viendo entorpecidas debido a la caída del tendido eléctrico y los árboles.

El sureste asiático ha sufrido los devastadores efectos del tifón Kajiki, que ha llegado con rachas de viento de hasta 230 kilómetros por hora, algo que se ha considerado un récord allí. En la isla de Hainan. en China, el fenómeno ha dejado imágenes de autentico caos, con objetos y estructuras volando a causa de la fuerza del aire. De forma posterior, el tifón entró e impactó en Vietnam por la costa norte del país, con la misma virulencia.

El paso de este fenómeno ha provocado graves inundaciones y destrozos materiales en ambos países, mientras en estos momentos avanza hacia el interior del continente asiático. Las autoridades mantienen las alertas activadas y trabajan en la asistencia de las zonas más afectadas por este "monstruo de la naturaleza".

