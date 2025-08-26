Música
Muere Manolo de la Calva, miembro del 'Dúo Dinámico', a los 88 años
El conocido cantante formó pareja artística con Ramón Arcusa.
Manolo de la Calva, cantante y miembro del 'Dúo Dinámico', ha fallecido este martes 26 de agosto a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid.
"No lloréis por él, no le gustaría..."
Su inseparable amigo y pareja artística, Ramón Arcusa, ha informado de la noticia a través de las redes sociales oficiales del 'Dúo Dinámico' en la red social X: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Ramón Arcusa", dice el comunicado.
Tenía dos hijos: Vicky y Daniel
El arista nacido en Barcelona estaba casado con Mirna Carvajal, con la que tenía dos hijos, Vicky y Daniel. En lo referente a la música, Manolo de la Calva formó con Ramón Arcusa uno de los grupos más influyentes, famosos y queridos de mitad del siglo pasado en España.
Pioneros del pop español en la década de los 60
'El Dúo Dinámico' nació en 1958 y fue un auténtico éxito en la década de los 60, donde empezó a establecerse como un referente del pop español, con temas tan conocidos como Quisiera ser, Quince años tiene mi amor, Amor de verano y Resistiré, entre otros muchos.
El grupo tuvo dos etapas, la primera y la que les llevó al estrellato, de 1958 a 1972, y la posterior y última, donde ambos querían trabajar solo como productores (1978-2022) pero ante la espectacular acogida de un recopilatorio del grupo '20 éxitos de oro' -vendieron medio millón de copias- decidieron volver a los escenarios.
Premio Grammy Latino de Honor en 2014
En 2014 recibieron el Grammy Latino por su álbum de homenaje 'Somos Jóvenes: 50 años' en el que participaron artistas de la talla de Alaska, Lolita, Andy & Lucas, Carlos Baute, Los Pecos, Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat...
