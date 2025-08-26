El único superviviente de la 'asesina del solomillo' ofrece su perdón: "Ya no soy víctima, ella se ha convertido en víctima de mi bondad"

Su nombre es Erin Patterson y su caso que ha conmocionado a Australia. El origen del caso data del 2023, en el condado de Victoria (Australia), cuando Erin invitó a varios de sus familiares, entre ellos, su esposo (Simon Patterson, quien decidió no acudir) y los padres de él, Gail y Don Patterson, su hermana Heather y su marido Ian Wilkinson, a una comida. En esa cena, Erin sirvió ternera Wellington con setas mortales. Tras aquella comida, tres de esos comensales fallecieron en el plazo de una semana, con síntomas de envenenamiento. El único que sobrevivió fue Ian, quien cayó gravemente enfermo y pasó dos meses en el hospital.

Tras 11 semanas de juicio, un jurado la declaró culpable de tres homicidios y un intento de asesinato. Erin se enfrenta a sentencia de cadena perpetua. El jurado afirmó que envenenó a los comensales de forma premeditada, según recoge 'BBC'. Según la fiscal Nanette Rogers, afirmó que "el primer engaño fue la falsa afirmación de que tenía cáncer que usó como pretexto para la invitación a almorzar". Una serie de "engaños" que vino acompañado de las dosis letales de veneno, los intentos por hacer creer que ella sufrió también una intoxicación y el encubrimiento que emprendió para ocultar la verdad.

La asesina convicta ha aparecido este lunes en el Tribunal Supremo de Melbourne en una audiencia previa a conocer su sentencia definitiva, que se dictará el próximo 8 de septiembre.

Ian Wilkinson, una de las víctimas de envenenamiento, reclama Patterson pida perdón

Patterson ha comparecido ante el Tribunal Supremo de Melbourne, en una audiencia en la que Wilkinson y los familiares de las víctimas prestaron declaraciones. Al dirigirse a la audiencia, Wilkinson describió a la que fue su mujer como "persona compasiva, inteligente, valiente e ingeniosa" y que "le encantaba compartir la vida con los demás". "Como todos los demás, tenía defectos, pero trató activamente de superarlos para poder vivir en paz y de manera constructiva con todas las personas", asegura.

Una muerte a la que ha afectado de lleno a sus cuatro hijos. "El trauma que experimentaron tras la muerte de su madre y cuando estuve a punto de morir ha dejado heridas profundas" ha detallado.

En relación a los actos, Wilkinson ha realizado "una oferta de perdón a Erin". "En lo que respeta al asesinato de Heather, Gail y Don, me veo obligado a pedir justicia; Sin embargo, la animo a que pida perdón por el daño que me han hecho. Rezo por ella para que utilice su tiempo en la cárcel con prudencia" ha afirmado. "Animo a Erin a que acepte mi ofrecimiento de perdón por el daño que me infligieron con plena confesión y arrepentimiento. No le guardo rencor", afirma. "Ya no soy víctima de Erin Patterson y ella se ha convertido en víctima de mi bondad", sentenciaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com