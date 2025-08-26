Publicidad
VÍDEO: Un helicóptero de bomberos se estrella en Francia mientras cargaba agua para luchar contra los incendios
El aparato perdió el control en un lago en Rosporden, en el noroeste del país. Ninguno de los ocupantes resultó herido.
Un helicóptero que participaba en las labores de extinción de los incendios que afectan a Francia, ha sufrido un aparatoso accidente en Rosporden, en el noroeste del país. El aparato estaba cargando agua en un lago cuando la maniobra se complicó y la parte trasera impactó en el estanque, provocando que se estrellara.
Las imágenes muestran el momento exacto del accidente, que, a pesar de su dramatismo, afortunadamente ninguno de sus ocupantes ha resultado herido.
