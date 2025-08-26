VÍDEO: Un helicóptero de bomberos se estrella en Francia mientras cargaba agua para luchar contra los incendios

Un helicóptero que participaba en las labores de extinción de los incendios que afectan a Francia, ha sufrido un aparatoso accidente en Rosporden, en el noroeste del país. El aparato estaba cargando agua en un lago cuando la maniobra se complicó y la parte trasera impactó en el estanque, provocando que se estrellara.

Las imágenes muestran el momento exacto del accidente, que, a pesar de su dramatismo, afortunadamente ninguno de sus ocupantes ha resultado herido.

