Trump dice que "no cree posible" crear una unidad de seguridad informática con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que "no cree que sea posible" crear una unidad conjunta de seguridad informática con Rusia, horas después de anunciar que había tratado el asunto con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"El hecho de que el presidente Putin y yo discutiéramos una unidad de ciberseguridad no significa que crea que pueda pasar. No puede", ha indicado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter. En ese mismo mensaje ha indicado que un acuerdo con Rusia para un alto el fuego en Siria "podría suceder y sucedió", en referencia al anunciado y puesto en marcha este domingo en el suroeste del país árabe.

Horas antes, Trump desveló que había conversado con Putin sobre la posibilidad de crear una unidad conjunta de seguridad informática "impenetrable", agregando que el presidente ruso le "negó tajantemente" en la cumbre del G-20 que su país estuviera detrás de ataques informáticos durante las últimas elecciones. "Putin y yo hemos discutido la creación de una unidad impenetrable de seguridad informática para que el hackeo de las elecciones y otras cosas negativas estén protegidas y a salvo", dijo, en otro mensaje en Twitter.

Su iniciativa no cuenta, sin embargo, con el apoyo de los senadores republicanos. Algunos, como Marco Rubio, senador de Florida, han criticado duramente la medida. Rubio publicó en un tuit: "Si bien la realidad y el pragmatismo requiere que nos involucremos en Vladimir Putin, nunca será un aliado de confianza o un socio constructivo fiable". "Asociarse con Putin en una unidad de seguridad cibernética sería como asociarse con (el presidente sirio) Bashar al Assad en una unidad de armas químicas ", añadió.

Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, declaró en un programa de la NBC: "No es la idea más tonta que he escuchado, pero está muy cerca". En las filas demócratas tampoco ha tenido éxito la iniciativa. Adam Schiff, miembro demócrata de la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos, dijo en declaraciones para la CNN que no cree "que los rusos sean un socio creíble en ningún tipo de unidad de seguridad informática".