Trump considera que los medios le tratan peor que a "ningún otro político en la historia"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha conseguido que los medios de comunicación le tratan peor que a "ningún político en la historia", al tiempo que aseguró que está haciendo "lo correcto" y que seguirá trabajando a favor de "los hombres y mujeres olvidados" del país.

"Miren cómo me han tratado últimamente, especialmente por parte de los medios de comunicación. Ningún político en la historia ha sido tratado peor o más injustamente", dijo Trump en un discurso ante los cadetes de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, en New London (Connecticut).

Trump se pronunció así en su primera comparecencia pública desde que el diario The New York Times revelara este martes que, en febrero pasado, el mandatario pidió al entonces director del FBI, James Comey, que pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.

El presidente estadounidense no se refirió a esa información, pero utilizó su batalla con los medios de comunicación como ejemplo para "ofrecer consejo" a los recién graduados. "A lo largo de su vida, les van a ocurrir cosas que ustedes no merecen y que no siempre son justas. Pero ustedes tienen que resistir y luchar, luchar, luchar", afirmó Trump.

"No pueden dejar que les desanimen, no pueden dejar que los críticos y los detractores se interpongan en sus sueños. La adversidad les hará más fuertes, nunca se rindan y nunca dejen de hacer lo que ustedes saben que es correcto", agregó.

Trump insistió en que ha "conseguido hacer una tremenda cantidad de cosas en el periodo muy corto" que lleva como presidente. "Y el pueblo entiende lo que estoy haciendo, y eso es lo más importante. No me eligieron para servir a los medios de comunicación de Washington o a los intereses especiales, me eligieron para servir a los hombres y mujeres olvidados, y eso es lo que estoy haciendo", sentenció.

La información sobre la conversación entre Trump y Comey se ha sumado a otros escándalos que han revolucionado la Casa Blanca en la última semana, como el despido el pasado martes del director del FBI y la revelación de que el mandatario compartió información confidencial con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

La Casa Blanca no ha reaccionado por ahora a la oferta que hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, de entregar al Congreso estadounidense la transcripción del encuentro que mantuvieron la semana pasada Trump y Lavrov. En esa reunión, celebrada en la Casa Blanca, Trump compartió con Lavrov información clasificada, proporcionada según varios medios por Israel, sobre un plan del grupo yihadista Daesh para usar ordenadores portátiles con el fin de atentar contra aviones en vuelo.

El presidente estadounidense admitió este martes en Twitter que compartió con Rusia cierta información relativa al terrorismo en esa reunión y aseguró que tiene "el derecho absoluto" a hacerlo, mientras que la Casa Blanca ha insistido en que Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso en riesgo la seguridad nacional.