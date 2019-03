Juncker critica que Trump apoye el 'brexit' y añade que el presidente de EEUU "no entiende nada sobre Europa"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamó al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cuando se reunieron en Bruselas el pasado 20 de febrero que la Administración de Donald Trump no apoye la salida de más países de la Unión Europea tras el 'Brexit' advirtiéndole que "si la Unión Europea colapsa" habría "una nueva guerra en los Balcanes".

"Le dije al vicepresidente 'No digan eso, no inviten a otros a abandonar, porque si la Unión Europea colapsa, tendréis una nueva guerra en los Balcanes", ha avisado el presidente del Ejecutivo comunitario en una entrevista con el diario británico 'Financial Times', en alusión a las guerras en los años 90 que asolaron los países de la hoy ex Yugoslavia.

Juncker ha admitido que la posición de Trump a favor de la salida de Reino Unido del bloque -que el mandatario estadounidense llegó a decir que sería una cosa "muy buena"- es "irritante" y "sorprendente" en un extracto de la entrevista, que será publicada de forma completa este sábado.

El presidente de la Comisión Europea ha admitido que Trump ha provocado miedo con su retórica 'América primero' entre los europeos y ha lamentado que "por primera vez en la historia postbélica, tenemos un presidente americano que da la impresión de que no está interesado en los asuntos europeos".

A pesar de esta impresión, ha avanzado su intención de visitar Washington en abril aunque ha admitido no estar seguro de si Trump le recibirá. "Estamos intentando acordarlo, pero tiene otras prioridades. Por cierto, no entiende nada sobre Europa", ha ironizado, recalcando que "tuvo a (Donald) Tusk, el presidente del Consejo Europeo al teléfono y pensó que era yo".

Aunque el propio Juncker ha asegurado en el pasado que ningún país nuevo entrará en la Unión Europea durante su mandato al frente del Ejecutivo comunitario, ha incidido con todo en la importancia de la perspectiva de adhesión para todos los países de los Balcanes para evitar que haya nuevas contiendas bélicas en los mismos.

"Si les dejamos solos, Bosnia y Herzegovina, la República Srpska, Macedonia, Albania, en todos estos países tendremos guerra de nuevo", ha dicho el luxemburgués.