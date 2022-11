Trump denuncia el "odio" de los medios hacia él, avanza una nueva ley para "proteger" a EEUU y niega vínculos con Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió los "increíbles avances" que ha hecho desde que llegó al poder hace casi un mes, al considerar que heredó "un desastre" dentro y fuera del país dejado por su antecesor, Barack Obama. "Para ser honesto, heredé un desastre, es un desastre, en casa y en el extranjero", dijo Trump en una conferencia de prensa en la que aseguró que quería dirigirse "directamente al pueblo estadounidense" porque la mayoría de los medios de comunicación "no dicen la verdad" y "distorsionan" los hechos.

No fue un ataque aislado a los periodistas. El mandatario denunció el tono de "odio" hacia él que, a su juicio, percibe en las informaciones de algunos medios, y cargó en particular contra la cadena CNN. Al entablar un breve diálogo con Jim Acosta, corresponsal de CNN, Trump dijo a todos los medios presentes: "El público ya no os cree".

De vuelta al balance a sus primeros días como presidente, Trump aseguró que su Gobierno funciona como "una máquina perfectamente engrasada", al rechazar las informaciones sobre la existencia de caos, crisis y fricciones dentro de la Casa Blanca. Y afirmó que lo que está haciendo es cumplir sus "promesas de campaña" para "devolver el Gobierno al pueblo". "En este último mes ha habido un grado sin precedentes de medidas para los grandes ciudadanos de nuestro país. Nunca ha habido una presidencia que haya hecho tanto en un periodo tan corto de tiempo", sentenció Trump. Añadió que "ni siquiera ha empezado con el trabajo de verdad, que comienza a principios de la semana próxima", cuando anunciará "algunas cosas muy grandes".

Entre esas promesas, hay una con la que insistirá: anunció que la próxima semana habrá una nueva acción ejecutiva para "proteger" al país, sin ofrecer más detalle. Aparentemente Trump se refirió así a la nueva orden migratoria que ha prometido para reemplazar a la que emitió a finales de enero, bloqueada temporalmente por un tribunal de apelaciones y que suspendía la entrada de refugiados a EEUU y la concesión de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El presidente estadounidense también reiteró su intención de construir "un gran muro" con México que no será "una broma como el actual", y afirmó que se involucrará personalmente para "reducir su coste", que las últimas estimaciones sitúan por encima de los 21.600 millones de dólares. "Va a ser un gran muro. Y lo negociaré yo, de modo que el precio se bajará como el resto de las cosas que he negociado para el Gobierno", dijo Trump.

Por otra parte, Trump, afirmó no tener "nada" en Rusia, ni "acuerdos" ni "préstamos", al calificar de "noticias falsas" las informaciones de supuestos contactos de miembros de su equipo con agentes de la inteligencia de ese país. "No tengo préstamos en Rusia, no poseo nada en Rusia, no tengo acuerdos en Rusia", declaró tajante.

El presidente de EEUU aseguró que no está al tanto de que nadie en su campaña presidencial hiciera llamadas telefónicas a funcionarios del Gobierno ruso antes de las elecciones presidenciales. "No que yo sepa", respondió cuando una periodista le preguntó sobre esos contactos de su campaña con los rusos, que según una información del diario The New York Times fueron frecuentes durante el año anterior a los comicios del pasado noviembre.

"Hay una inestabilidad masiva en el extranjero, no importa donde mires. Oriente Medio es un desastre, Corea del Norte... Vamos a ocuparnos de ello, compañeros, vamos a ocuparnos de todo", agregó el presidente, que lamentó además que el grupo yihadista "Daesh se haya expandido como un cáncer". También defendió que ya ha entablado "conversaciones enormemente productivas con muchos líderes extranjeros", como los de "Israel, México, Japón, China y Canadá".