Trump parte de Washington e inicia su primera gira internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó Washington para iniciar su primera gira internacional desde que llegó a la Casa Blanca el pasado enero y que le llevará por Arabia Saudí, Israel y el Vaticano, así como a las cumbres de la OTAN en Bruselas y del G7 en Sicilia (Italia). El Air Force One partió de la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, sobre las 14:30 hora local (18.30 GMT) con destino a Riad, donde Trump pasará el fin de semana antes de volar el lunes hacia Israel.

En su cuenta personal de Twitter, Trump prometió que durante esta gira "protegerá enérgicamente los intereses estadounidenses". Acompañado de la primera dama, Melania Trump, el presidente se mostró sonriente y saludó desde lo alto de las escalerillas del avión antes de abordar. También viajan con el mandatario su hija mayor, Ivanka; su yerno, Jared Kushner; el jefe de gabinete, Reince Priebus; y el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, entre otros.

Getting ready for my big foreign trip. Will be strongly protecting American interests - that's what I like to do!