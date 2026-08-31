Trump difunde un video hecho por la IA en el que se destruye la isla iraní de Jark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este pasado domingo en su red social 'Truth social' un vídeo simulando la destrucción de la isla iraní de Jark hecho por inteligencia artificial. Esta isla es la principal petrolera de Irán.

En las imágenes hechas por IA se muestran bombardeos desde el aire, con la explosión de un tanque de almacenamiento y un petrolero. Trump culminó su publicación escribiendo "La isla de Jark siendo hecha añicos! Presidente DJT".

Trump difundió el vídeo horas después del primer ataque estadounidense contra Irán en un mes. La ofensiva alcanzó la isla de Larek, situada en el estrecho de Ormuz, donde, según el Comando Central de Estados Unidos, se destruyeron cohetes cargados con minas navales que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía desplegar.

La escalada también provocó ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, aunque las autoridades jordanas aseguraron haber interceptado los ocho misiles lanzados.

Jark sigue siendo un objetivo estratégico por concentrar gran parte de las exportaciones de petróleo iraníes. En julio, un bombardeo estadounidense contra sus instalaciones dejó al menos ocho militares iraníes muertos.

Este lunes, Irán aseguró además que un superpetrolero se incendió tras impactar contra dos minas navales cerca del estrecho de Ormuz.