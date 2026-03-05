VIDEO: Una avioneta se estrella y destroza dos casas en Estados Unidos

Una avioneta se ha estrellado en medio de una urbanización en la ciudad de Phoenix, estado de Arizona, Estados Unidos. La aeronave cayó entre dos casas, concretamente en el patio de una de ellas. Una de las piezas salió disparada quedándose en el tejado de otra casa.

Tres personas han resultado heridas, el instructor de la avioneta, el piloto en prácticas y un vecino que en ese momento se encontraba en la zona del impacto. Los tres se recuperan en el hospital.

